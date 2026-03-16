任天堂は3月16日、Nintendo Switch Online（※）加入者を対象に、週末限定で対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」として、ジー・モードの「みんなで空気読み。」を採用すると発表した。3月19日12時～3月25日17時59分の期間中は無料で遊び放題となる。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

本作は、さまざまなシチュエーションで「お前」を操作し、“空気が読めているか”を評価するゲーム。無表情なキャラクターの顔と適切に操作できたとき（あるいはその逆）の快感が特徴で、多数のシリーズ作品が登場している。

無料期間の3月19日からは「空気読み。」シリーズが最大50％オフとなる「大感謝セール」も開催予定。まだ遊んだことがない人はこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。セールは4月14日までの予定だ。

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