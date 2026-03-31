任天堂は3月31日、Nintendo Switch 2用の機能「ゲームチャット」を無料で使える「ゲームチャットおためしキャンペーン」を、本日終了すると告知した。以降はサブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online（有料）」への加入が必要となる。

「ゲームチャットおためしキャンペーン」は、本日をもって終了いたします。キャンペーン終了後は、ゲームチャットの利用にNintendo Switch Onlineへの加入が必要になりますのでご注意ください。 — 任天堂サポート (@nintendo_cs) March 31, 2026

ゲームチャットは、Nintendo Switch 2に備わっている、最大12人のフレンドとボイスチャットを楽しめる機能。別売りのUSBカメラを接続すると、ビデオチャット機能でそれぞれの顔を画面に映しながらプレイできる。

発売からしばらくは無料で利用できていたが、2026年4月1日からはNintendo Switch Onlineへの加入が必要となる。ちなみにこれはNintendo Switch 2 発売前から言われていたことで、突然終了すると発表されたわけではない。

Nintendo Switch Onlineは、個人プランの場合「306円／30日」「815円／90日」「2400円／365日」から加入できる。上位プランである「追加パックあり」の場合は年払いで「4900円／365日」となるが、そのぶん遊べる機能も充実するサービスだ。

ゲームチャット機能を引き続き利用したい場合は、Nintendo Switch Onlineへの加入が必須となるので、ぜひ検討してみてほしい。

・Nintendo Switch Online サポートページ

https://support.nintendo.com/jp/nso/index.html

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