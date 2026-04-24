任天堂は4月23日、Nintendo Switch Online（※）加入者向けに対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」として、セガの「スーパーモンキーボール バナナランブル」を配信開始した。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

本作は、ボールに入ったおサルを転がしてゴールを目指すアクションゲーム。新アクション「スピンダッシュ」で急加速できるようになり、アクションの戦略性が増した。

細い道をゴロゴロ転がってゴールを目指す慎重な操作に対し、ユーザーからは「まるでイライラ棒」とも言われている。慣れてくれば慎重さと大胆さをいいバランスで両立できるようになったり、爆速で飛び出してショートカットを探す楽しみも。

また、最大16人のオンラインマルチプレイ、最大4人のローカルマルチプレイに対応。バトルモードではライバルと多彩なステージでワイワイ競える。おサルのコーディネートを楽しむこともでき、シンプル操作ながらやり込みも深いと好評だ。

「いっせいトライアル」期間中は無料で遊べるが、期間後の5月5日までは65％オフセールも実施中。5489円→1921円とたいへんお安くなっているので、この機会に触れてみて、楽しかったら購入してみてはいかがだろうか。

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