【無料ゲーム】「モンハンストーリーズ2」がいっせいトライアルに登場　2月12日18時まで

　任天堂は2月6日、Nintendo Switch Online（※）加入者を対象に、週末限定で対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」として、カプコンの「モンスターハンターストーリーズ2　～破滅の翼～」を配信開始した。
※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

 

　本作は、人気狩猟ゲーム「モンスターハンター」の世界観を用いたRPG作品。モンスターを狩るだけでなく、モンスターと共存する「ライダー」になって壮大な冒険を繰り広げることになる。

　3月13日にはシリーズ最新作「モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～」の発売が控えており、前作の予習復習をするにはピッタリの施策だ。まだ遊んだことがない人はこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。無料期間は2月12日17時59分までとなっている。

・マイニンテンドーストアはこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000016893

©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

