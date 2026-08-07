Amazonセール情報大紹介！ 第2148回
18.1万円→12.9万円に。Core 5・16GBメモリ・Office 2024搭載HPノート
2026年08月07日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！
HPのノートパソコン「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonタイムセール対象。参考価格181,468円のところ、28％オフの129,800円で販売中。
「HP 15-fd」はAmazonで過去1か月に1000点以上購入された15.6型ノート。Core 5や16GBメモリに加え、Microsoft Office 2024も標準搭載し、あとからソフトを買い足すことなく使い始められる構成となっている。
①Microsoft Office 2024とWPS Officeを搭載
Microsoft Office 2024に加え、Amazon限定仕様としてWPS Officeも搭載。WordやExcelなどのOfficeソフトを利用できるほか、Windows 11 Homeを採用する。
②フルHD非光沢IPS液晶と指紋認証を採用
15.6型フルHD非光沢IPSディスプレイを採用し、映り込みを抑えた画面で作業できる。指紋認証やカメラシャッター、Copilotキーも備え、日常的に使いやすい機能を搭載する。
③USB Type-CやHDMIなど端子も充実
SuperSpeed USB Type-C（5Gbps）×1、SuperSpeed USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力、ヘッドフォン／マイク入力コンボポートを装備。512GB PCIe NVMe SSDやインテル Iris Xeグラフィックスも備える。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 120U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）非光沢IPS
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