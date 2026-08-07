RTX 5060搭載ノートが約6万円引き。Amazon限定ASUS Gaming V16が20万9800円

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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VM-C7165R5060W）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VM-C7165R5060W）」がAmazonタイムセール対象。参考価格269,800円のところ、22％オフの209,800円で販売中。

同じ「ASUS Gaming V16」でも、このAmazon.co.jp限定モデルは中身が違う。標準モデルではGeForce RTX 4050を搭載するところ、本モデルはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用。Core 7 240Hや16型144Hz液晶も備え、ゲームはもちろん動画編集にも使える構成だ。

①Amazon限定でRTX 5060を搭載した特別仕様

Amazon.co.jp限定モデルとして、標準モデルのGeForce RTX 4050ではなくGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。DLSSやレイトレーシングにも対応し、ゲームだけでなく動画編集や3Dレンダリングにも対応する。

②16型144Hz液晶とCore 7を組み合わせた構成

16型1920×1200ドットのノングレア液晶は144Hzのリフレッシュレートに対応。画面占有率89％のスリムベゼルと広視野角パネルを採用し、複数人での画面共有にも対応する。Core 7 240H、16GB DDR5メモリ、512GB SSDを組み合わせた構成だ。

③冷却性能や操作性まで配慮した設計

デュアルファンとヒートパイプを組み合わせた冷却機構を採用し、79枚のLCP製ブレードファンで振動を抑える。タッチパッドは従来モデル比40％大型化し、透明WASDキーを備えたイルミネートキーボードも採用。

製品スペック

【CPU】Core 7 240H

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレー】16型（1920×1200）、144Hzノングレア液晶