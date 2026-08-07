濡れない！ 歩きやすい！ 仕事でも履ける！ ミズノの万能すぎるゴアテックスシューズが40%オフ

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朝から雨が降っていると、玄関で靴を選ぶ手が止まる。革靴は濡らしたくない、いつものスニーカーでは頼りない、かといって長靴を履くほどでもない……。

そんな微妙な天気の日に使いやすいのが、ミズノの「ウエーブヌー GTX」です。GORE-TEX搭載で水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすい仕様。Amazonにて40%OFFの11,136円で販売されています（8月7日現在）。

見た目はシンプルですが、ミッドソールには、柔らかさと反発性を備えた素材「MIZUNO ENERZY」を採用。トレイルランニングシューズの技術を取り入れたソールが、通勤や旅行など長く歩く場面を支えてくれます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ミズノ ウエーブヌー GTXの特徴

急な雨にも対応しやすいGORE-TEX

防水性と透湿性を備えたGORE-TEXを採用。出かけるときは晴れていたのに、帰宅時間になったら土砂降り……という日にも心強い一足です。防水靴らしさを強く出しすぎず、普段のスニーカーに近い感覚で履けます。

滑りやすい路面を支える「Wgrip」

靴底には、濡れた路面でのグリップ力を高めるミズノ独自の「Wgrip」を搭載しています。雨上がりの歩道や駅のタイル、コンビニの入り口など、足元がヒヤッとしやすい場所を歩く際にも頼れます。

足幅に余裕を持たせた3E相当

細身のスニーカーでは小指や足の甲が窮屈になりやすい人にうれしい、3E相当の幅広設計です。長時間の通勤や街歩き、旅行用のシューズとしても選びやすくなっています。

まとめ：雨の日専用にするには惜しい

参考価格：18,700円

現在の価格：11,136円［40%OFF］

「ミズノ ウエーブヌー GTX」は、雨の日の靴選びを面倒に感じている人におすすめです。革靴では水濡れが気になり、普通のスニーカーでは不安。そんな場面にすっと収まります。

取り外し可能な抗菌防臭Meshインソールを備えており、汗をかいた後や旅行から帰った後も手入れしやすい仕様です。雨対策だけでなく、幅広設計や歩きやすさまで考えられているため、仕事でもガンガン履いていけるでしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。