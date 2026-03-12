前へ 1 2 次へ

ご当地イベント「豊臣秀長ゆかりの地 大和国に出陣！」の詳細も公開

『信長の野望 出陣』にて共闘イベント「決戦 羽柴秀吉」を開催！

文●ミヤザキ／ASCII

　コーエーテクモゲームスは3月12日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、サービス開始2.5周年記念企画の一環として、共闘イベント「決戦 羽柴秀吉」を開催中。開催期間は、2026年3月26日12時59分まで。報酬の受け取り期間は、4月2日までだ。

　共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、羽柴秀吉が立ちふさがる。

【目玉報酬】
　累計討伐Ptに応じて、複数勢力（織田家／豊臣家）所属となるSSR【鬼武蔵】森長可や、今回初登場となるSSR【黒鹿烈戦】本多忠朝のほか、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

SSR【鬼武蔵】森長可（初期威名：900）
織田家/豊臣家 兵種：騎馬
戦法「鬼武蔵」：敵1部隊を中心とした小範囲に武勇攻撃を行い、自部隊に攻撃上昇と戦法威力加算を付与する。
特性「馬上の夜叉」（初期状態で習得）：自部隊の兵種が騎馬の時、攻撃が上昇する。
特性「無骨の槍」（覚醒ランク5で習得可能）：自部隊の大将が織田家または豊臣家所属の時、合戦開始時に自部隊に戦法威力加算を付与する

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：森長可＞
　織田家臣。可成の次男。伊勢長島一向一揆鎮圧や武田家征伐に参戦し「鬼武蔵」の異名をとった。

SSR【黒鹿烈戦】本多忠朝（初期威名：850）
徳川家 兵種：足軽
戦法「黒鹿烈戦」：自部隊を中心とした中範囲に攻撃上昇と会心率上昇を付与する

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：本多忠朝＞
　徳川家臣。忠勝の次男。関ヶ原合戦に従軍し、戦後、上総大多喜５万石を領す。大坂夏の陣では天王寺口の先鋒を務めた。

称号（累計討伐Pt報酬で獲得）

称号（ミッション達成で獲得）

【今回の特別な内容】
◆共闘パック、共闘挑戦パックに2.5周年記念Ptを追加
※今回は大名Ptは含まれません。

　このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第25期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「将星特別登用札・本多忠勝 ‘26春」や「恩賞朱印状 第25期」「軍略図 第25期」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■初期威名1000のSSR【東国一の勇士】本多忠勝が単独ピックアップ！ 「将星特別登用・本多忠勝 ‘26春」開催！

　初期威名1000のSSR【東国一の勇士】本多忠勝が単独ピックアップされる特別登用を開催。期間は、2026年3月26日12時59分まで。
※「将星登用・本多忠勝 '26春」も同時開催

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

■ピックアップ武将が選べる！ 「立身将星登用・真田」開催！

　「立身将星登用・真田」を開催。初期威名1000のSSR【安房守の鬼謀】真田昌幸、同じく初期威名1000のSSR【六文銭の誓い】真田幸村からピックアップ武将を1名選択できる。

　10回、20回、40回でSSR900以上が確定、30回、50回目にはピックアップ武将が確定で入手可能だ。

　開催期間は、2026年3月12日メンテナンス以降、プレイヤーLv15に到達すると最大72時間開催される。
※すでにプレイヤーLv条件を満たしている場合、ログイン後に開催されます。
※各登用の開催終了時期は未定です。
※メンテナンスなどでログインできない期間が発生した場合でも、登用の開催期間は延長されません。
※有償小判10連でのみ引ける、50回限定の登用です。

SSR【安房守の鬼謀】真田昌幸（初期威名：1000）
真田家/武田家 兵種：弓
戦法「安房守の鬼謀」：敵部隊に中範囲の知略攻撃を行い、戦法威力減算と兵法低下を付与する。
特性「順手牽羊・壱」（初期状態で習得）：自身が大将時、味方真田家部隊および武田家部隊による通常攻撃時、対象部隊に攻撃低下、被ダメージ増加を付与する。
特性「順手牽羊・弐」（初期状態で習得）：自身が大将時、敵部隊が戦法を発動した際に自部隊に戦法ゲージ増加を付与する。
特性「虎之炯眼（覚醒ランク5で習得可能）：自部隊の大将が武田家または真田家所属時、自部隊より知略が低い部隊から受ける知略戦法のダメージ軽減率を、お互いの部隊のダメージ増減値に関わらず100％にする。
※ダメージ軽減率が100％以上の場合でも、以下のダメージは与えられます。
・ランダムに変動する最低ダメージ
・貫通効果を持つダメージ

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

SSR【六文銭の誓い】真田幸村（初期威名：1000）
真田家/豊臣家 兵種：足軽
戦法「六文銭の誓い」：敵部隊に中範囲の武勇攻撃を行い、自部隊に不屈と与ダメージ増加を付与する。
特性「真田丸・壱」（初期状態で習得）：自身が大将時、自部隊は壊滅した際に最大兵数の一定割合の兵数で復活する「再起」効果を持つ（合戦中に1回まで発動）。
特性「真田丸・弐」（初期状態で習得）：自身が大将時、自部隊が壊滅した際に自部隊に攻撃上昇、会心率上昇、戦法ゲージ増加を付与する（合戦中に1回まで発動）。
特性「乱世に真田あり」（覚醒ランク5で習得可能）：自身が大将時、自部隊が壊滅した際に自部隊に攻撃上昇、会心率上昇を付与する（合戦中に1回まで発動）

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

