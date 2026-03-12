コーエーテクモゲームスは3月12日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、サービス開始2.5周年記念企画の一環として、共闘イベント「決戦 羽柴秀吉」を開催中。開催期間は、2026年3月26日12時59分まで。報酬の受け取り期間は、4月2日までだ。

共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、羽柴秀吉が立ちふさがる。

【目玉報酬】

累計討伐Ptに応じて、複数勢力（織田家／豊臣家）所属となるSSR【鬼武蔵】森長可や、今回初登場となるSSR【黒鹿烈戦】本多忠朝のほか、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：森長可＞

織田家臣。可成の次男。伊勢長島一向一揆鎮圧や武田家征伐に参戦し「鬼武蔵」の異名をとった。

＜武将紹介：本多忠朝＞

徳川家臣。忠勝の次男。関ヶ原合戦に従軍し、戦後、上総大多喜５万石を領す。大坂夏の陣では天王寺口の先鋒を務めた。

【今回の特別な内容】

◆共闘パック、共闘挑戦パックに2.5周年記念Ptを追加

※今回は大名Ptは含まれません。

このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第25期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「将星特別登用札・本多忠勝 ‘26春」や「恩賞朱印状 第25期」「軍略図 第25期」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■初期威名1000のSSR【東国一の勇士】本多忠勝が単独ピックアップ！ 「将星特別登用・本多忠勝 ‘26春」開催！

初期威名1000のSSR【東国一の勇士】本多忠勝が単独ピックアップされる特別登用を開催。期間は、2026年3月26日12時59分まで。

※「将星登用・本多忠勝 '26春」も同時開催

■ピックアップ武将が選べる！ 「立身将星登用・真田」開催！

「立身将星登用・真田」を開催。初期威名1000のSSR【安房守の鬼謀】真田昌幸、同じく初期威名1000のSSR【六文銭の誓い】真田幸村からピックアップ武将を1名選択できる。

10回、20回、40回でSSR900以上が確定、30回、50回目にはピックアップ武将が確定で入手可能だ。

開催期間は、2026年3月12日メンテナンス以降、プレイヤーLv15に到達すると最大72時間開催される。

※すでにプレイヤーLv条件を満たしている場合、ログイン後に開催されます。

※各登用の開催終了時期は未定です。

※メンテナンスなどでログインできない期間が発生した場合でも、登用の開催期間は延長されません。

※有償小判10連でのみ引ける、50回限定の登用です。

