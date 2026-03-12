ご当地イベント「豊臣秀長ゆかりの地 大和国に出陣！」の詳細も公開
『信長の野望 出陣』にて共闘イベント「決戦 羽柴秀吉」を開催！
コーエーテクモゲームスは3月12日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、サービス開始2.5周年記念企画の一環として、共闘イベント「決戦 羽柴秀吉」を開催中。開催期間は、2026年3月26日12時59分まで。報酬の受け取り期間は、4月2日までだ。
共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、羽柴秀吉が立ちふさがる。
【目玉報酬】
累計討伐Ptに応じて、複数勢力（織田家／豊臣家）所属となるSSR【鬼武蔵】森長可や、今回初登場となるSSR【黒鹿烈戦】本多忠朝のほか、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。
※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
＜武将紹介：森長可＞
織田家臣。可成の次男。伊勢長島一向一揆鎮圧や武田家征伐に参戦し「鬼武蔵」の異名をとった。
＜武将紹介：本多忠朝＞
徳川家臣。忠勝の次男。関ヶ原合戦に従軍し、戦後、上総大多喜５万石を領す。大坂夏の陣では天王寺口の先鋒を務めた。
【今回の特別な内容】
◆共闘パック、共闘挑戦パックに2.5周年記念Ptを追加
※今回は大名Ptは含まれません。
このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第25期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「将星特別登用札・本多忠勝 ‘26春」や「恩賞朱印状 第25期」「軍略図 第25期」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
■初期威名1000のSSR【東国一の勇士】本多忠勝が単独ピックアップ！ 「将星特別登用・本多忠勝 ‘26春」開催！
初期威名1000のSSR【東国一の勇士】本多忠勝が単独ピックアップされる特別登用を開催。期間は、2026年3月26日12時59分まで。
※「将星登用・本多忠勝 '26春」も同時開催
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
■ピックアップ武将が選べる！ 「立身将星登用・真田」開催！
「立身将星登用・真田」を開催。初期威名1000のSSR【安房守の鬼謀】真田昌幸、同じく初期威名1000のSSR【六文銭の誓い】真田幸村からピックアップ武将を1名選択できる。
10回、20回、40回でSSR900以上が確定、30回、50回目にはピックアップ武将が確定で入手可能だ。
開催期間は、2026年3月12日メンテナンス以降、プレイヤーLv15に到達すると最大72時間開催される。
※すでにプレイヤーLv条件を満たしている場合、ログイン後に開催されます。
※各登用の開催終了時期は未定です。
※メンテナンスなどでログインできない期間が発生した場合でも、登用の開催期間は延長されません。
※有償小判10連でのみ引ける、50回限定の登用です。
