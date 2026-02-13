コーエーテクモゲームスは2月12日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、宮下英樹先生による歴史漫画「センゴク」とのコラボレーションイベントを開催。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

■「センゴク」コラボ共闘「決戦 浅井長政」開催！

共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、「センゴク」の浅井長政が立ちふさがる。長政は浅井家の当主であり、織田信長の妹・お市を妻として義兄弟の信長を信奉していた。

しかし、周囲の流言に惑わされ信長とお市の関係に嫉妬心を抱き、信長を裏切ってしまう。元々は気が弱かった長政だが、敵対した信長との戦いを通して覇気や自負を備えてゆく。

戦国大名として目覚めた浅井長政にしっかり準備して臨もう。イベントの開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

「センゴク」は、宮下英樹による歴史漫画。主人公は「戦国史上最も失敗し挽回した男」仙石権兵衛秀久。織田信長、羽柴秀吉に仕え武功を重ね、武将として成長していく姿を精密な時代考証と大胆な人物描写で描く。

【目玉報酬】

累計討伐Ptに応じて、コラボ武将のSSR【センゴク】羽柴秀吉やSSR【センゴク】浅井長政、コラボ装備品のSSR【センゴク】久蔵の母衣（きゅうぞうのほろ）、本イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも称号を獲得可能だ。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

【コラボ共闘パック】

期間中、商店にて「コラボ共闘パック」を販売。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■初期威名1000！ コラボ武将の仙石権兵衛と明智光秀が新登場

「センゴク」のコラボ武将が登場する登用を各種開催中。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

●センゴク将星特別登用・仙石権兵衛

初期威名1000のSSR【センゴク】仙石権兵衛が単独ピックアップされる「センゴク将星特別登用・仙石権兵衛」を開催中。

※「センゴク将星登用・仙石権兵衛」も同時開催。

【状態変化：泰然】について

泰然：通常攻撃で付与される弱化効果が無効化される。

※弱化効果は弱化状態に加え、戦法ゲージ減少が対象です。

※効果は重複せず、同一効果が付与された場合、残り回数が多いほうが優先されます。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：【センゴク】仙石権兵衛＞

史上最も失敗し挽回した男。羽柴秀吉の寄騎として仕え、幾多の死線を潜って大きく成長していく。単純だが素直で前向きな人柄は、多くの人物から信を得た。

●センゴク将星特別登用・明智光秀

初期威名1000のSSR【センゴク】明智光秀が単独ピックアップされる「センゴク将星特別登用・明智光秀」を開催中。

※「センゴク将星登用・明智光秀」も同時開催。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：【センゴク】明智光秀＞

織田家臣で信長から「黄金色の頭脳」と称される男。優れた戦略眼による計略で功を成し出世する。鉄砲術の使い手で、戦の際には血化粧と狂気を宿して戦う。

●「センゴク将星特別登用・猛勇と梟雄」

初期威名1000のSSR【センゴク】仙石権兵衛、SSR【センゴク】明智光秀がピックアップされる「センゴク将星特別登用・猛勇と梟雄」を開催中。

※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。

■「センゴク」コラボキャンペーンを開催中！

「センゴク」とのコラボを記念して各種キャンペーンを開催中。コラボ武将や、コラボ記念のアイテムを手に入れるチャンスだ。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

●センゴクコラボ記念ログインボーナス

期間中のログインで、コラボ武将のSSR【センゴク】可児才蔵の友好度などを獲得できる。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

●センゴクコラボ記念パネルミッション

パネルミッションの報酬として、コラボ武将のSSR【センゴク】竹中半兵衛の友好度などを獲得できる。また、本パネルミッションは豆知識つき。ミッションをクリアすることで「センゴク」や、その登場人物にまつわる豆知識を読める。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

●センゴク武将勧誘パネルミッション_

コラボ武将の獲得などで達成できる「センゴク武将勧誘パネルミッション」を開催中。コラボ記念のプレイヤーアイコンや、プレイヤーフレームを獲得できる。

＜目玉報酬＞

●「仙石権兵衛パック」販売

期間中、商店にてSSR【センゴク】仙石権兵衛の登場を記念したパックを販売。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

●センゴクコラボ記念交換所

期間中に販売される特定のパックを購入すると、センゴクコラボ記念Ptを獲得できる。センゴクコラボ記念Ptを集めると「センゴクコラボ記念交換所」にて、さまざまな商品に交換可能だ。交換所開設期間は、2026年3月5日12時59分まで。

●センゴクコラボ記念Ptミッション

センゴクコラボ記念Ptを一定Pt以上集めると「特級友好珠」を獲得できる期間限定ミッションを開催中。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。詳細はゲーム内お知らせを確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

© 宮下英樹／講談社

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。