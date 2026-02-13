コラボ共闘「決戦 浅井長政」では、浅井長政が敵総大将として立ちふさがる！

『信長の野望 出陣』にて漫画「センゴク」とのコラボイベントを開催中！

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　コーエーテクモゲームスは2月12日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、宮下英樹先生による歴史漫画「センゴク」とのコラボレーションイベントを開催。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

■「センゴク」コラボ共闘「決戦 浅井長政」開催！

　共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、「センゴク」の浅井長政が立ちふさがる。長政は浅井家の当主であり、織田信長の妹・お市を妻として義兄弟の信長を信奉していた。

　しかし、周囲の流言に惑わされ信長とお市の関係に嫉妬心を抱き、信長を裏切ってしまう。元々は気が弱かった長政だが、敵対した信長との戦いを通して覇気や自負を備えてゆく。

　戦国大名として目覚めた浅井長政にしっかり準備して臨もう。イベントの開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

　「センゴク」は、宮下英樹による歴史漫画。主人公は「戦国史上最も失敗し挽回した男」仙石権兵衛秀久。織田信長、羽柴秀吉に仕え武功を重ね、武将として成長していく姿を精密な時代考証と大胆な人物描写で描く。

【目玉報酬】
　累計討伐Ptに応じて、コラボ武将のSSR【センゴク】羽柴秀吉やSSR【センゴク】浅井長政、コラボ装備品のSSR【センゴク】久蔵の母衣（きゅうぞうのほろ）、本イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

　また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも称号を獲得可能だ。

SSR【センゴク】羽柴秀吉（初期威名：900）
センゴク/織田家 兵種：足軽
戦法「各々方懸かり候へ」：自部隊を中心とした中範囲に戦法速度上昇を付与し、小範囲に攻撃上昇と防御上昇を付与する。
特性「人心掌握の天才」：自部隊の大将がセンゴク（勢力）所属の時、兵数が上昇する。自部隊の大将が織田家所属の時、兵数が上昇。いずれの条件も満たす場合は効果値は合算となる。
特性「金ヶ崎を思い出せっ」：自部隊の大将が織田家所属かつ味方部隊数が3以下の時、与ダメージが増加し、お互いの部隊のダメージ増減値に関わらず、被ダメージを軽減する。
※ 被ダメージ軽減固定が複数発動している場合、最も高い効果値が適用されます

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

SSR【センゴク】浅井長政（初期威名：850）
センゴク/浅井家 兵種：騎馬
戦法「誅すべし！！」：敵1部隊を中心とした中範囲に武勇攻撃を行い、戦法速度低下を付与する。
特性「最も凶なる道」：兵数が50％以下の時、与ダメージが増加し、被ダメージを軽減する

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

SSR【センゴク】久蔵の母衣（きゅうぞうのほろ）
装備している武将の統率+11、知略+3
特性：
「攻撃上昇・【センゴク】久蔵の母衣」Lv2
　装備者がセンゴク（勢力）所属の時、攻撃が上昇する。
「通常攻撃ダメージ軽減・センゴク部隊」Lv2
　自部隊の大将がセンゴク（勢力）所属の時、通常攻撃での被ダメージを軽減する

称号『共闘・浅井長政』
※累計討伐Pt報酬で獲得可能

称号『共闘・浅井長政 極』
※期間限定ミッションで獲得可能

【コラボ共闘パック】
　期間中、商店にて「コラボ共闘パック」を販売。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■初期威名1000！ コラボ武将の仙石権兵衛と明智光秀が新登場

　「センゴク」のコラボ武将が登場する登用を各種開催中。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

●センゴク将星特別登用・仙石権兵衛

　初期威名1000のSSR【センゴク】仙石権兵衛が単独ピックアップされる「センゴク将星特別登用・仙石権兵衛」を開催中。
※「センゴク将星登用・仙石権兵衛」も同時開催。

SSR【センゴク】仙石権兵衛（初期威名：1000）
センゴク/織田家 兵種：足軽
戦法「馬上槍の一撃」：敵1部隊を中心とした小範囲に武勇攻撃を行い、自部隊に攻撃上昇と攻撃速度上昇を付与する。
特性「死んでも生きる！！」：自身が大将時、自部隊は壊滅した際に最大兵数の100％の兵数で復活する「再起」効果を持つ。（合戦中に2回まで発動）
特性「無の者」：自身が大将時、自部隊が壊滅した際、自部隊に攻撃速度上昇と泰然と被ダメージ軽減を付与する（合戦中に2回まで発動）。自部隊の大将が織田家所属の時、自部隊が壊滅した際、自部隊を中心とした中範囲に攻撃上昇を付与する（合戦中に最大2回まで発動）。
特性「先駆けの猪武者」：自部隊の大将が織田家所属かつ自部隊が生存時、敵部隊が戦法を発動した後、すべての味方織田家部隊に与ダメージ増加を付与する。
※戦法により自部隊が壊滅する場合も有効です

【状態変化：泰然】について
泰然：通常攻撃で付与される弱化効果が無効化される。
※弱化効果は弱化状態に加え、戦法ゲージ減少が対象です。
※効果は重複せず、同一効果が付与された場合、残り回数が多いほうが優先されます。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：【センゴク】仙石権兵衛＞
　史上最も失敗し挽回した男。羽柴秀吉の寄騎として仕え、幾多の死線を潜って大きく成長していく。単純だが素直で前向きな人柄は、多くの人物から信を得た。

●センゴク将星特別登用・明智光秀

　初期威名1000のSSR【センゴク】明智光秀が単独ピックアップされる「センゴク将星特別登用・明智光秀」を開催中。
※「センゴク将星登用・明智光秀」も同時開催。

SSR【センゴク】明智光秀（初期威名：1000）
センゴク/織田家 兵種：鉄砲
戦法「ようこそ殺し間へ」：敵1部隊を中心とした中範囲に武勇攻撃を2回行い、恐慌を付与する。
特性「殺し間」：味方軍団に鉄砲部隊（自部隊を除く）を編成している時、自部隊の戦法に敵1部隊を中心とした小範囲の武勇攻撃を追加する。
特性「黄金色の頭脳」：自部隊の大将が織田家所属の時、自部隊を含む味方織田家部隊数に応じて与ダメージが増加する。
特性「女郎蜘蛛の計」：自部隊の大将が織田家所属の時、いずれかの味方織田家部隊が戦法を発動した後、すべての味方織田家部隊に攻撃上昇を付与する。（合戦中に3回まで発動）

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：【センゴク】明智光秀＞
　織田家臣で信長から「黄金色の頭脳」と称される男。優れた戦略眼による計略で功を成し出世する。鉄砲術の使い手で、戦の際には血化粧と狂気を宿して戦う。

●「センゴク将星特別登用・猛勇と梟雄」
　初期威名1000のSSR【センゴク】仙石権兵衛、SSR【センゴク】明智光秀がピックアップされる「センゴク将星特別登用・猛勇と梟雄」を開催中。
※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

　詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。

■「センゴク」コラボキャンペーンを開催中！

　「センゴク」とのコラボを記念して各種キャンペーンを開催中。コラボ武将や、コラボ記念のアイテムを手に入れるチャンスだ。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

●センゴクコラボ記念ログインボーナス

　期間中のログインで、コラボ武将のSSR【センゴク】可児才蔵の友好度などを獲得できる。

SSR【センゴク】可児才蔵（初期威名：850）
センゴク/織田家 兵種：足軽
戦法「可児参上ォッ」：敵1部隊を中心とした中範囲に防御低下を付与し、自部隊を中心とした中範囲に攻撃上昇と会心率上昇を付与する。
特性「美濃随一の豪勇無双」：自部隊の大将がセンゴク（勢力）所属の時、通常攻撃での与ダメージが増加する

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

●センゴクコラボ記念パネルミッション
　パネルミッションの報酬として、コラボ武将のSSR【センゴク】竹中半兵衛の友好度などを獲得できる。また、本パネルミッションは豆知識つき。ミッションをクリアすることで「センゴク」や、その登場人物にまつわる豆知識を読める。

SSR【センゴク】竹中半兵衛（初期威名：900）
センゴク/織田家 兵種：足軽
戦法「後詰めの計」：敵1部隊を中心とした中範囲に固執を付与する。自部隊を中心とした中範囲に兵法上昇を付与し、兵数回復を行う。
特性「諸葛孔明が如く」：自部隊の大将がセンゴク（勢力）所属の時、通常攻撃時に対象部隊に連係率低下を付与する。
特性「竹林の軍師」：自部隊の大将が織田家所属かつ自部隊が生存時、味方織田家部隊の被ダメージを軽減する

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

●センゴク武将勧誘パネルミッション_
　コラボ武将の獲得などで達成できる「センゴク武将勧誘パネルミッション」を開催中。コラボ記念のプレイヤーアイコンや、プレイヤーフレームを獲得できる。

＜目玉報酬＞

[アイコン]【センゴク】織田信長

フレーム・センゴク

●「仙石権兵衛パック」販売
　期間中、商店にてSSR【センゴク】仙石権兵衛の登場を記念したパックを販売。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

●センゴクコラボ記念交換所

　期間中に販売される特定のパックを購入すると、センゴクコラボ記念Ptを獲得できる。センゴクコラボ記念Ptを集めると「センゴクコラボ記念交換所」にて、さまざまな商品に交換可能だ。交換所開設期間は、2026年3月5日12時59分まで。

SSR【センゴク】弭槍（はずやり）
装備している武将の統率+4、武勇+14
特性：
「武勇上昇・【センゴク】弭槍」Lv1
　装備者がセンゴク（勢力）所属の時、装備者の武勇が上昇する。
「壊滅時強化付与・【センゴク】弭槍」Lv1
　装備者が仙石権兵衛（仙谷秀久を含む）かつ大将の時、自部隊が壊滅した際、自部隊に不屈を付与する。（合戦中に最大2回まで発動）

SSR【センゴク】火縄銃
装備している武将の統率+8、武勇+8、知略+2
特性：
「合戦開始時強化付与・【センゴク】火縄銃」Lv1
　装備者が明智光秀かつ自部隊の大将が織田家所属の時、合戦開始時に自部隊に戦法威力加算を付与する。
「戦法後弱化付与・【センゴク】火縄銃」Lv1
　装備者が明智光秀の時、自部隊の戦法発動後にすべての敵部隊に被ダメージ増加を付与する。（合戦中に1回まで発動）
※兵種が「鉄砲」の武将のみ装備可能です

[アイコン]【センゴク】お市

[アイコン]【センゴク】坂井久蔵

[アイコン]【センゴク】山崎新平

フレーム・折り紙

●センゴクコラボ記念Ptミッション
　センゴクコラボ記念Ptを一定Pt以上集めると「特級友好珠」を獲得できる期間限定ミッションを開催中。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。詳細はゲーム内お知らせを確認しよう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
　iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
　iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上
　Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
　※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
© 宮下英樹／講談社
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

■関連サイト