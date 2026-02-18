コーエーテクモゲームスは2月18日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ウェブ生放送番組“『信長の野望 出陣』2.5周年記念公式生放送”の実施を決定したと発表。配信日時は、2026年2月25日21時より。

ゲストは、2周年番組に引き続きMCとして本作プレイヤーで声優の相良茉優さん、『信長の野望 出陣』武田信玄役の最上嗣生さんが出演。ここに開発チームより菊地啓介開発プロデューサーも加わり、一緒に『信長の野望 出陣』2.5周年を祝いながら、番組を進行していく。

2.5周年のアップデートやイベント情報に加え、生放送の視聴者に向けたプレゼントも実施予定しているので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『信長の野望 出陣』2周年記念公式生放送

放送日時：2026年2月25日21時～22時（予定）

出演者：

ゲスト：最上嗣生さん（声優）

MC：相良茉優さん（声優）

『信長の野望 出陣』開発プロデューサー：菊地啓介氏

放送URL：

・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/rFNj-cTSWmQ

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1nxeLyyybMYJX

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349908115

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。