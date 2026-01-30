コーエーテクモゲームスは1月29日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「賤ヶ岳の戦い」を開始した。開催期間は、2026年2月19日12時59分まで。後半開始日時は、2月5日メンテナンス終了後まで。ランキング集計期間は、2月12日12時59分まで。交換所開設期間は、2月26日12時59分までとなる。

※2月12日13時～2月19日12時59分の期間は、ランキング集計期間外となりますが、強者は出現するため、列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。

＜あらすじ＞

山崎の戦いから一年。羽柴秀吉は織田家の権勢を掌握していた。

そこへ越中の柴田勝家が打倒秀吉の旗を掲げ南下する。

決戦の地は琵琶湖の北・賤ヶ岳（しずがたけ）。

後世に「賤ヶ岳七本槍」で名高き激戦、ここに開幕――。

【列伝イベント「賤ヶ岳の戦い」について】

今回の列伝イベントの前半では、佐久間盛政が登場。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、 SSR【龍野十文字槍】脇坂安治の友好度や、SR装備品「帝釈栗毛」などの報酬と交換できる。

このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得可能だ。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：脇坂安治＞

豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。秀吉の中国征伐の際は、三木城攻めや神吉城攻めなどで功を立てたという。関ヶ原合戦では東軍に寝返って所領を安堵された。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・賤ヶ岳の戦い」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・賤ヶ岳の戦い」「秘伝書・賤ヶ岳の戦い」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

■SSR【虎之助】加藤清正とSSR【勇往直突】福島正則がピックアップ！ 「特別登用・賤ヶ岳の戦い」開催

SSR【虎之助】加藤清正とSSR【勇往直突】福島正則（いずれも初期威名900）がピックアップされる「特別登用・賤ヶ岳の戦い」を開催。開催期間は、2026年2月19日12時59分まで。

※「登用・賤ヶ岳の戦い」も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：加藤清正＞

豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の1人。朝鮮派兵で活躍し「虎加藤」の逸話を残す。秀吉死後は石田三成と対立、関ヶ原合戦で東軍に属し、肥後熊本52万石を得た。

※貫通効果が複数発動している場合、最も高い効果を適用します。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：福島正則＞

豊臣家臣。賤ヶ岳七本槍の筆頭。関ヶ原合戦では東軍の主力として奮戦し、安芸広島49万石を得る。

■「特別登用・賤ヶ岳の若武者 '26冬」を開催！

列伝イベント「賤ヶ岳の戦い」で新たに登場するSSR【虎之助】加藤清正とSSR【勇往直突】福島正則がピックアップされる「特別登用・賤ヶ岳の若武者 '26冬」を開催中。開催期間は、2026年2月19日12時59分まで。

※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

■「天下争覇 第4期」希望勢力受付中！

「天下争覇」は、複数の勢力に分かれ、全国の市区町村で支配力を争うイベント。「天下争覇 第4期」では「北条早雲軍」「宇喜多直家軍」「斎藤道三軍」「松永久秀軍」の4つの勢力に分かれて戦う。

「天下争覇 第4期」希望勢力受付期間は、2026年2月4日12時59分まで。「天下争覇 第4期」開催期間は、2月5日メンテナンス終了後～2月26日12時59分までだ。

※希望設定は期間中であれば、何度でも設定を変更できます。

※イベントへの参加にはメインミッション第8章「家臣からの信頼」のクリアが必要です。

【希望勢力受付とは】

天下争覇開始前に自分の所属したい勢力の希望を設定可能。「第一希望」に対して、今回の勢力および「おまかせ」から一つを選び設定できる。天下争覇 第4期開始時に、事前の希望設定に基づき所属勢力が決定される。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■「群雄リーグ 第25期」参加準備期間がスタート！

「群雄リーグ」は、地方そして全国のプレイヤーと戦うイベント。1日のうちに第1陣～第3陣があり、各陣5人とマッチングし、毎日15戦を自動で行う。

※イベントへの参加方法、毎日の対戦スケジュールなどについては、ゲーム内のお知らせやヘルプをご確認ください。

イベント前半の地方リーグでは、全国を9つの地方に分け、本拠を設置している地方のリーグに参戦する。イベント後半の全国リーグは、地方リーグの結果に応じて最上位の「拾式」から「壱式」までランク分けされ、ランクごとに全国のプレイヤーと競いあう。

地方リーグと全国リーグの成績に応じて、ランキング称号などの報酬を獲得できるので、上位入賞を目指そう。

参加準備期間は、2026年2月2日3時59分まで。地方リーグは、2月2日4時～2月12日3時59分まで。全国リーグは、2月12日4時～2月19日3時59分までとなる。

※参加準備期間内に参加準備を完了することで、地方リーグの初日から参戦できます。

※地方リーグまたは全国リーグの開催後に参加条件を満たした場合、その翌日から途中参加できます。

【「群雄リーグ 第25期」のボーナスについて】

今回の群雄リーグでは、「武田家」「真田家」の武将に威名アップのボーナスが発生する。ボーナス武将一覧など、詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

※「群雄リーグ 第25期」には、ゆかりの地によるボーナスはありません。

【イベントログインボーナス／群雄パックの販売】

「遠征短縮・中」や「兵糧」などを獲得できるイベントログインボーナスや、商店での「群雄パック」の販売も行っている。詳しくはゲーム内で確認のこと。

■ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・群雄 第25期」開催！

群雄リーグ開催にあわせ「特別登用・群雄 第25期」を開催中。開催期間は、2026年2月26日12時59分まで。

「特別登用・群雄 第25期」では、対象の「武田家」「真田家」のSSR初期威名900武将の中から、いずれか1名をピックアップ武将として選択可能。

「武田家」「真田家」の武将はボーナスにより「群雄リーグ 第25期」で威名がアップするので、上手く活用して、その名を轟かせよう。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

