アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第142回
ハイボールといえばこれ！ 不動の人気「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで15％オフ！
2026年03月12日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「角ハイボール 350ml×24缶」が、Amazonタイムセールに登場しています。ウイスキー「角瓶」をベースにしたハイボール缶で、家庭でも手軽に飲める商品として展開されています。
参考価格5,220円のところ、15％オフの4,420円で販売されています。1本あたりの価格は約184円です。
「角ハイボール 350ml×24缶」の特徴
Amazon商品ページより
サントリーの「角ハイボール」は、ウイスキー「角瓶」を使用した缶ハイボールです。お店で飲むハイボールの味わいを家庭でも気軽に楽しめる商品として展開されています。
12年にわたる研究を経て新たに非加熱製法を開発。炭酸ガス圧による爽快な味わいが特徴で、「角瓶」由来のコクやレモンの香りを感じられる仕上がりとされています。アルコール度数は7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフの4,420円となっています。
ケースで購入してストックしておきたいという人は、現在開催中のAmazonタイムセールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
