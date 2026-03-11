どうせなら、おトクな48本セット買っちゃえ！ 「バドワイザー ゼロ」がAmazonタイムセールで値下げ中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「バドワイザー ゼロ 350ml×48本（24本×2）」が

Amazonタイムセールに登場！

ノンアルコールビールテイスト飲料「バドワイザー ゼロ 350ml×48本（24本×2）」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。

参考価格5,596円のところ、7％オフの5,204円で販売されています。1本あたりの価格は約108円です。

「バドワイザー ゼロ 350ml×48本（24本×2）」の特徴

Amazon商品ページより

「バドワイザー ゼロ」は、ビールブランド「バドワイザー」の味わいをもとにしたノンアルコールビールテイスト飲料です。アルコール度数は0％で、1缶あたり48kcalとされています。

ビールとして製造した後にアルコールを抜く「脱アルコール製法」によって作られ、ビールの製造工程を経た味わいを活かしながらアルコールを取り除いているのが特徴です。

また、ぶなの木を使ったビーチウッド製法など、バドワイザーで採用されている製造工程を取り入れている点も特徴の1つです。原材料や製造工程にこだわり、甘みのあるスムースな味わいや心地よいのどごしを楽しめるといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「バドワイザー ゼロ 350ml×48本（24本×2）」が、現在開催中のAmazonタイムセールで7％オフの5,204円になっています。

ノンアルコールビールテイスト飲料を日常的に飲む人や、ストック用として購入を検討している人にとっては、Amazonタイムセールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

