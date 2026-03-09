昭和の味を再現した「キリン クラシックラガー」がAmazon新生活セールに登場！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「クラシックラガー キリン ビール350ml×24本」がAmazon新生活セールに登場！

「クラシックラガー キリン ビール350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールの対象商品として販売されています。

参考価格5,044円のところ、9％オフの4,597円で販売されています。1本あたりの価格は約192円です。

「キリン クラシックラガー」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン クラシックラガー」は、130年以上愛されてきたキリンラガービールの歴史の中で、昭和40年頃の味わいを再現したビールとして開発された商品です。

キリンラガービールよりもホップの使用量を増やし、発酵度を低く抑える製法を採用しています。また、現在ではあまり使用されない熱処理製法を用いて、当時の味わいを再現していると紹介されています。

豊かでまろやかなコクとしっかりした苦みを持つ、芳醇で厚みのある味わいが特徴だとしています。アルコール度数は4.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

ケースでビールをストックしたい場合は、この機会にAmazon新生活セールをチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。