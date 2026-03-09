飲食店で人気の“幻の生ビール”「アサヒ生ビール マルエフ」がAmazon新生活セールでお得に！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒ生ビール マルエフ 350ml 24本」がAmazon新生活セールに登場！

「アサヒ生ビール マルエフ 350ml 24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールに登場しています。

参考価格4,919円のところ、9％オフの4,480円で販売されています。1本あたり約187円です

「アサヒ生ビール マルエフ」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ生ビール（マルエフ）」は、1986年に誕生したビールで、当時低迷していたアサヒビールを支えた商品として知られています。

柔らかな口当たりと、まろやかな味わいを特徴としており、アルコール度数は5％です。

限られた飲食店でしか味わえない“幻の生ビール”とされていましたが、自宅でも楽しめる缶ビールとして復活しました。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「アサヒ生ビール マルエフ 350ml 24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールで9％オフの4,480円となっています。

ケースでビールをストックしたい人は、現在開催中のAmazon新生活セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。