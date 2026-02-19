日本ファルコムは2月19日、アクションRPG『イースX -NORDICS-』に、新規ストーリーや新たなる冒険の舞台、多数の要素を追加し、大幅にグレードアップした『イースX -Proud NORDICS-（プラウドノーディクス）』を、PlayStation 5向けに発売した。価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに8580円だ。

PS5版では、ハードスペックを活かして4K解像度＆120fpsでの動作に対応。今まで以上に快適なゲームプレイを楽しめる。

また、オリジナル版となる『イースX -NORDICS-』のクリアデータがあると、そのデータを引き継いで新たにゲームを始めることが可能だ。

なお、ASCII.jpでは、本作のSwitch 2版のレビューを掲載している。どんなゲームが知りたい人は、こちらを参考にチェックしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：イースX -Proud NORDICS-（プラウドノーディクス）

ジャンル：アクションRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

発売日：

Switch 2：発売中（2025年7月31日）

PS5：発売中（2026年2月19日）

価格：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：C（15歳以上対象）

