苦味を追求。キレのある味わい、 「アサヒ ザ・ビタリスト」500ml×24本がAmazon新生活セールで特価！

「アサヒ ザ・ビタリスト 500ml×24本」がAmazon新生活セールに登場！

アサヒビールが展開する「アサヒ ザ・ビタリスト 500ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールの対象商品になっています。

参考価格7,137円のところ、19％オフの5,797円で販売されています。1本あたりの価格は約242円です。

「アサヒ ザ・ビタリスト」の特徴

「ザ・ビタリスト」は、爽快な苦味とスッキリとした後味が特徴とされるビールです。アサヒビールがビールの「うまさ」をあらためて追求し、苦味に焦点を当てて開発された商品といいます。

ホップには、爽やかな香りと苦味が特徴とされる「タラス」と「ヘルスブルッカー」を一部使用しています。また、「スーパードライ」にも使われている「318号酵母」を採用し、キレのある味わいを実現したとしています。

ホップ由来のフルーティな香りと、爽快な苦味、キレのある後味が特徴といい、アルコール度数は6％です。

