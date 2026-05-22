期待値が上がってまいりました SAO最新作「Echoes of Aincrad」システムトレーラー公開
バンダイナムコエンターテインメントは5月21日、「ソードアート・オンライン」の家庭用ゲーム完全新作「Echoes of Aincrad（エコーズ・オブ・アインクラッド）」のシステムトレーラーを公開した。
映像では、キャラメイク、マッピング、バトルの基本、武器種の特徴、パートナーとの共闘、拠点の準備、武器の合成、ボス戦の心得などを紹介している。
また、作中の設定にのっとって「ベータテストのチュートリアル映像」を謳っており、最後には「正式サービスとは一部異なる仕様がございますが、ゲームの不具合ではありません」と注意喚起を行うなど、プレイヤーが1人の“ベータテスター”として作品に没入できるよう趣向が凝らされていた。
ユーザーからは「こういう自分のキャラを作れるのがいいんだよ」「このキャラメイク、原作通り解除されんのか？」「グラフィックすげぇ」「早くやりたいねぇ」「本当にβテスト（体験版）来るの待ってます！」などの声が寄せられ、期待値が上がっているのを感じる。
ゲームオーバー＝セーブデータ削除の“デスゲームモード”などで話題を呼んだ「Echoes of Aincrad」は、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて、7月9日発売予定。各エディション予約受付中だ。
【ゲーム情報】
タイトル：Echoes of Aincrad
ジャンル：アクションRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日予定 ※Steam版は7月10日
価格：
通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）
デラックスエディション：1万1440円（ダウンロード）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード）
プレミアムエディション：2万900円（パッケージ）
※パッケージはPS5版のみ
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
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