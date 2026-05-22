バンダイナムコエンターテインメントは5月21日、「ソードアート・オンライン」の家庭用ゲーム完全新作「Echoes of Aincrad（エコーズ・オブ・アインクラッド）」のシステムトレーラーを公開した。

映像では、キャラメイク、マッピング、バトルの基本、武器種の特徴、パートナーとの共闘、拠点の準備、武器の合成、ボス戦の心得などを紹介している。

また、作中の設定にのっとって「ベータテストのチュートリアル映像」を謳っており、最後には「正式サービスとは一部異なる仕様がございますが、ゲームの不具合ではありません」と注意喚起を行うなど、プレイヤーが1人の“ベータテスター”として作品に没入できるよう趣向が凝らされていた。

ユーザーからは「こういう自分のキャラを作れるのがいいんだよ」「このキャラメイク、原作通り解除されんのか？」「グラフィックすげぇ」「早くやりたいねぇ」「本当にβテスト（体験版）来るの待ってます！」などの声が寄せられ、期待値が上がっているのを感じる。

ゲームオーバー＝セーブデータ削除の“デスゲームモード”などで話題を呼んだ「Echoes of Aincrad」は、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて、7月9日発売予定。各エディション予約受付中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：Echoes of Aincrad

ジャンル：アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定 ※Steam版は7月10日

価格：

通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）

デラックスエディション：1万1440円（ダウンロード）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード）

プレミアムエディション：2万900円（パッケージ）

※パッケージはPS5版のみ

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

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