アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第133回
甘くないからうまい！ 「氷結無糖 レモン」24本がAmazon新生活先行セールに登場
2026年03月05日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「キリン 氷結無糖 レモン 350ml×24本」がAmazon新生活先行セールに登場！
甘くないレモンサワー「キリン 氷結無糖 レモン 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールに登場しています。
参考価格3423円のところ、12％オフの3028円で販売されています。24本セットのため、1本あたりは約126円です。
「キリン 氷結無糖 レモン」の特徴
Amazon商品ページより
「氷結無糖 レモン」は、甘くない味わいが特長の無糖チューハイです。糖類・甘味料を使用していない仕上げで、レモンの果実味と、すっきりとした口当たりが特徴とされています。アルコール度数は7％です。
氷結シリーズの味わいをベースに、無糖で仕上げることで、澄んだ果実の味わいとクリアな飲み心地を実現しているといいます。
甘くなくスッキリした飲み心地のため、食事の味を邪魔しにくい飲み心地であると紹介されています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「キリン 氷結無糖 レモン 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールで参考価格より12％オフで販売されています。
自宅用のストックやまとめ買いを考えている人には、Amazon新生活先行セールをチェックしてみてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
