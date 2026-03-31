ノートPCと持ち歩く2画面！どこでもマルチ環境を構築できる軽量700gのiiyamaモバイルディスプレー：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、iiyamaの15.6型モバイルディスプレー「ProLite P1671HSC-B1J」です。ノートPCとの同時携行にも適した、機動性がいいディスプレーとなります。

ProLite P1671HSC-B1Jは、15.6型で解像度1920×1080ドット（フルHD）のモバイルディスプレーです。

液晶パネルには、映り込みの少ないノングレア（非光沢）のIPS方式パネルを採用。最大表示色数約1677万色、輝度250cd/平方m、コントラスト比1000:1、応答速度3ms（GtoG）という、モバイル用途には十分すぎるスペックです。

入力端子はUSB Type-C×2、Mini HDMI×1を搭載。電源はUSB Type-C経由で給電します。1W×2のステレオスピーカーも内蔵しているため、これ1台で音声出力まで完結する点も魅力です。

本体を自立させるスタンドとしても機能する折りたたみカバーが付属。ノートPCと一緒にカバンへ滑り込ませて持ち運ぶのもグッド。

筐体サイズは356.5（W）×211.0（H）×12.0（D）mmで、重量は約0.7kg（スタンド含まず）となっています。

徳永さんによると、本製品は「久々に登場したiiyamaブランドのモバイルディスプレー最新モデル」とのこと。旧モデルと比較してベゼルの狭額縁化が進むなど、着実に進化を遂げているといいます。

「ノートパソコンと持ち歩けば、外出先でも手軽にマルチディスプレー環境を構築できます。パソコン本体と同時に購入してもらうと約3000円ほど安くなるので、セットでの購入もオススメしています」と話してくれました。

4月23日まで「店舗限定セール」を開催中！ 新生活に間に合う即納モデルも

そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは4月23日までの期間「店舗限定セール」を実施しています。

店舗独自の特価モデルを多数用意しており、徳永さんのイチオシは、店頭価格13万9800円の「mouse X4-I5U01SR-A/EX」。14型で重量が約1.09kgという軽量ノートPCで、通学や通勤での持ち歩きにオススメです。

「春からの新生活に向けたパソコンをまだ決めかねているという方でも、持ち帰り可能な店頭在庫を用意していますので、今からでも間に合います！」と心強いメッセージをいただきました。

そのほかにも魅力的なセール品がそろっているので、セール特設サイトでチェックしてみてください！