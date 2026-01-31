え？創作向けPCなのにゲーム並みの画面ぬるぬる？ 生成AIも使えるパワフルなCopilot+ PC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店舗スタッフ・東柚希さんのイチオシは、最新のクリエイター向けノートPC「DAIV S5-A7G60SR-A」です。

マウスコンピューターのDAIV（ダイブ）シリーズは、写真編集、動画制作、3DCGといった負荷の高い作業を想定して設計した、プロ・ハイアマチュア向けのクリエイター向けPCブランドです。

DAIV S5-A7G60SR-Aは、CPUにAMD「Ryzen AI 7 350」（8コア/16スレッド、最大5.0GHz）、GPUに最新のNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載。Ryzen AI 7 350はAI実行に特化した強力なNPUを内蔵しており、Microsoftが提唱する「Copilot+ PC」の要件を満たす、まさにAI時代のノートPCとなっています。

基本スペックも充実しており、システムメモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB SSD（NVMe Gen4x4）を標準搭載。さらに、15.3型の液晶パネルはアスペクト比16:10、解像度2560×1600（WQXGA）と広く、色域はsRGB 100%をカバー。リフレッシュレートは180Hzに対応し、滑らかな描画を可能にしています。

東さんいわく、このDAIV S5シリーズは、前世代にあたるDAIV S4シリーズから順当にパワーアップを遂げた期待のモデル。Intel「Core Ultra 7 155H」を搭載する兄弟モデル「DAIV S5-I7G60SR-A」とともに、今とても注目度が高いそうです。

AMDモデルはCopilot+ PCに準拠している点、IntelモデルはThunderbolt 4を搭載している点が主な違いです。用途や周辺機器に合わせて選べますと、東さんは話します。

また、180Hzという高リフレッシュレート液晶のメリットについても教えてくれました。「ペンタブレット（板タブ）を使用した際、カーソルの追従がとてもスムーズに感じます。描画の遅延が抑えられるため、よりアナログに近い感覚で作業に集中できるはず」とコメント。

ゲーミング用途のイメージが強い高リフレッシュレートですが、クリエイティブな用途でも確かなメリットがあるのですね。

現在、店頭で展示中の機体には生成AIツールをインストールしており、そのパフォーマンスを実際に体験することも可能です。次世代の処理能力を、ぜひ店頭で確かめてみてください！

DAIV S5-A7G60SR-Aの主なスペック ディスプレー 15.3型液晶（2560×1600ドット、ノングレア、180Hz対応） CPU AMD Ryzen AI 7 350（8コア/16スレッド、最大5.0GHz） メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600） ストレージ 1TB SSD（NVMe Gen4x4） グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB、GDDR7） 無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 インターフェース USB4 Type-C（Gen3x2、40Gbps、画面出力対応）×1、USB Type-A（3.2 Gen1、5Gbps）×3、USB Type-C（3.2 Gen2、10Gbps、画面出力対応）×1、HDMI×2、MiniDisplayPort×1、1000BASE-T LAN、SDカードリーダー、ヘッドフォン出力/4極ヘッドセット ウェブカメラ 200万画素（Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター付き） バッテリー駆動時間 動画再生 約9.5時間、アイドル状態 約15時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約7.4W、最大時約210W、スリープ時約1.93W サイズ/重量 342（W）×238.5（D）×21.5（H）mm/約1.92kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 37万9800円

そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、iiyamaの最新ゲーミングディスプレイ「G-MASTER GB2771HSU-B1」を展示中です。圧倒的な滑らかさを誇る240Hz駆動を、あわせて体験してみてはいかがでしょうか。