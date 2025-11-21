手堅いスペックでまとめられた1台。創造主のノートPCは安定堅実がイチバンですよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、クリエイター向けノートPC「DAIV S5-A7G60SR-A」です。

マウスコンピューターの「DAIVシリーズ」は、動画編集ソフトや3DCGソフトなどを使うクリエイター向けのブランドです。

DAIV S5-A7G60SR-Aは、CPUにAMD「Ryzen AI 7 350」（8コア／16スレッド、最大5.0GHz）、GPUにNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載したクリエイター向けノートPCです。「Copilot+ PC」の要件も満たしており、最新AI機能も活用できます。

システムメモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）、ストレージは1TB SSD（NVMe Gen4×4）を搭載します。

15.3型の液晶パネルは作業画面が縦に少し長い解像度2560×1600ドット（WQXGA）。色域はsRGB100%をカバーし、リフレッシュレートは180Hz対応です。

インターフェース類、特に画面出力対応ポートが充実していて、本体+外部出力5画面分の計6画面マルチディスプレーを組むことも可能。液タブやVRヘッドセットなど、特殊な映像デバイスを繋げても、十分マルチディスプレーを組めるだけの映像出力ポートが残ります。

徳永さんいわく、DAIV S5-A7G60SR-Aはクリエイター向けに必要とされるスペックを手堅くまとめた1台です。特徴として、クリエイター系アプリを軽々と動かすGPUや、広い作業画面、稼働時間9時間超のバッテリー、最新Wi-Fi 7対応、充実したポート類などを挙げていました。

また、キーボードのカーソルキーの配列がわかりやすく独立している点も好評だといいます。

最新のRyzen AIプロセッサーにシステムメモリー32GBという基礎スペックもしっかりしており、これから本格的にクリエイティブ作業を始めたい人にもオススメの1台です！