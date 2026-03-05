資さんで「牡蠣＆つるねば祭」スタート！待望の「もずくうどん」が復活

資さんうどんは3月5日より「春の牡蠣＆つるねば祭」を開催する。

“もずくうどん”が登場！

北九州発の「資さんうどん」で、復刻を望む声が多かった「もずくうどん」が復活する。

「もずくうどん」はかつて販売されていたメニューで、おととし開催した復刻メニュー総選挙でも復刻の要望が多かったという。

今回は、そんな「もずくうどん」に、めかぶを追加。“つるっ”としたもずくと、“ねばねば”のめかぶを組み合わせることで、“つるねば”の食感が楽しい「もずく・めかぶうどん」に仕上げている。

▲牡蠣天（３個）ともずく・めかぶうどん（1039円）

▲牡蠣天（３個）ともずく・めかぶぶっかけうどん（1039円）

セットで提供されるのは「牡蠣の天ぷら」。牡蠣は、人気の高い瀬戸内産。濃厚でコクのある旨味と、プリっとした食感が特徴。資さんうどん専用の天ぷら粉を使い高温の油でカラリと揚げることで、牡蠣の旨味をとじこめて、衣はサクサクに仕上げている。

資さんうどんではお馴染みの「オクラの天ぷら」と「かぼちゃの天ぷら」も、牡蠣の天ぷらと一緒に楽しむことができる。

▲「牡蠣天盛り」（490円）

また、単品メニューも用意している。



・「もずく・めかぶうどん」（559円）

・「もずく・めかぶぶっかけうどん」（559円）

ファン待望！

復活を望む声が多かったメニューが、よりパワーアップして登場。待ち望んでいたファンも多いのでは。

温かい「もずく・めかぶうどん」のほか、冷たい「もずく・めかぶぶっかけうどん」も用意されているのが嬉しい。暖かい日も多くなる春に、冷たいぶっかけうどんもいいかも。



なお、資さんうどんは地域的に広がりを見せていて、関東を含む1都1府16県で展開している。お近くの店舗を探してみては！

（※文中の価格はすべて税込）