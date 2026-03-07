これは気になる…タコス風バーグも！デニーズ“世界のハンバーグ”6種

デニーズは3月4日より「春の彩りハンバーグフェア」を開催中。

6つの国をイメージした期間限定ハンバーグ

「春の彩りハンバーグフェア」では、“パスポートのいらない食の世界旅行”をテーマに、ペルー、日本、メキシコ、中国、アメリカ、フランスの6つの国をイメージした個性豊かなハンバーグを提供する。

▲【ペルー】彩り野菜ハンバーグ〜ライムとビネガーのソース（1199円）

魚介のマリネ料理、セビーチェをイメージしたハンバーグ。ライムやレモン酢などの柑橘の爽やかな酸味がジューシーなハンバーグとマッチする一品。

▲【日本】香味野菜と2色おろしのハンバーグ（1089円）

みょうが、大根、大葉に加え、オランデーズソースで春らしい色合いに和えた白髪ねぎのたっぷりの香味野菜をハンバーグに合わせ、さらに通常の大根おろしの他しそおろしも加えた彩り豊かな一品。

▲【メキシコ】タコス仕立てのメキシカンハンバーグ（1419円）

タコスをイメージした体験型メニュー。トルティーヤにソースやハンバーグ、アボカドなどを包んで食べることができる。

▲【中国】麻辣土鍋ハンバーグ（1419円）

香辛料の刺激がガツンと突き抜ける、痺れる辛さと深い旨みの麻辣仕立て。肉汁とスープが一体となったコクは、ご飯との相性も抜群。

▲【アメリカ】とろ〜りチェダーチーズとアボカドのハンバーグ（1419円）

アボカドを贅沢に半分そのままトッピング。濃厚なチェダーチーズとてりやきソースの相性は抜群で、アボカド、ハンバーグ、チーズのハーモニーを存分に楽しめる一皿。

▲【フランス】デミグラス＆オランデーズのBEEFハンバーグ〜シャルルマーニュ風（1639円）

クラシックなフレンチの盛り付けを意識した一品。コクのあるデミグラスソースと濃厚なオランデーズソースをあわせ、リッチな味わいに。

声優の江口拓也さん、早見沙織さんの音声特典も

また、人気声優と一緒にハンバーグを楽しめるオリジナル 音声コンテンツの特典も用意。



期間中に対象のハンバーグメニューを注文した人には、人気アニメのキャラクターを担当する声優の江口拓也さん、早見沙織さんが本フェアのためだけに録り下ろした、オリジナル音声コンテンツが楽しめる「特別チケット」をプレゼントする。

チケットは「搭乗券」を模したデザインとなっており、記載された二次元コードを読み込むことで、二人がガイドするそのハンバーグの魅力や、まるで旅に出ているかのような限定ボイスを聴くことができる。視覚・味覚・聴覚で楽しむ、デニーズならではの「没入型ハンバーグ体験」を 提供する。

ハンバーグで世界旅行気分

まるで旅行をしているかのような気分で楽しめそうなハンバーグフェア。「メキシカンハンバーグ」「麻辣土鍋ハンバーグ」など、どんな味わいか気になってしまう。

フェアが楽しめるのは5月19日まで。気になる方はぜひデニーズでチェックしてみて！

（※文中の価格はすべて税込）