ゴロッとアボカドが主役！「シュリンプ×アボカド」の春バーガーで優勝できそう

フレッシュネスバーガーは、3月4日～4月14日の期間、春限定のアボカドメニュー2品を販売します。

シュリンプ×完熟アボカドの新作が登場！

フレッシュネスバーガーでは、毎年春の恒例として“アボカド”を使用したバーガーを販売しています。



今年は、新商品「アボカドシュリンプバーガー～ホットソース～」に加え、昨年好評だった「クラシックアボカドクリームチーズバーガー ～わさび香るサクサク醤油～」を展開します。

▲アボカドシュリンプバーガー ～ホットソース～ 940円

“生”のフレッシュアボカドに、店内で揚げたガーリックシュリンプ4尾をサンドした新商品です。

シラチャーとスイートチリソースをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースを合わせ、アボカドのコクを引き立てる仕立てとしています。

▲クラシックアボカドクリームチーズバーガー ～わさび香るサクサク醤油～ 940円

居酒屋などで人気の“アボカド刺し”をイメージした和風バーガーです。アボカドにわさびとサクサク食感のフリーズドライの醤油を組み合わせています。

メキシコ産“生”のフレッシュアボカド2分の1個とパティにクリームチーズをあわせ、ほんのり香る大葉と、ツンと香るわさびが爽やかなアクセントになっています。

フレッシュネスならではのこだわり

ハンバーガーチェーンの中では、少しプレミアム寄りの存在であるフレッシュネスバーガー。そんなフレッシュネスならではの素材のこだわりも。

今回は、アボカドバーガーにメキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会を代表するブランド「Avocados From Mexico」と5度目となるコラボレーションを実施。店舗で熟度管理を徹底した、メキシコ産の“生”のフレッシュアボカドを使用しています。



アボカドは店舗で皮むきを行い、提供直前に切り込みを入れることで、本来のやわらかさやクリーミーな食感を引き出す工夫も徹底。



いずれのメニューも、アボカドを2分の1個が使用されています。

ゴロッとアボカドがたまらない！

完熟の“生”アボカドを2分の1個使用したバーガーがそろい、クリーミーなアボカドの味わいを満喫できるラインアップとです。



ゴロッと大きくカットしたアボカドが、好きな人にはたまりませんね！

揚げたてのガーリックシュリンプと合わせた新作のほか、わさび＆醤油と組み合わせた人気商品も復活します。いずれも期間限定商品なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。