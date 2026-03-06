「上海老天丼」など590円に！「年に一度の感謝祭」さん天で本日スタート

関西を中心に展開する「天丼・天ぷら本舗 さん天」は3月6日より、「年に一度の感謝祭」を開催します。

キャンペーンは2段階で実施します。第1弾は天丼3品を590円で提供する「天丼3品590円祭」、第2弾はトッピングを割引価格で販売する「トッピング祭」です。いずれも全国の店舗で実施します。

第1弾は天丼3品が590円に！

3月6日～10日の期間は、第1弾「天丼3品590円祭」を開催します。対象の天丼3種類を通常より最大200円引きの590円で販売します。なお、期間中は対象3商品のみを販売します。

いずれも店内飲食と持ち帰りの両方に対応します。なお、定食として注文する場合は天丼価格に300円追加となります。

■第1弾 天丼3品 590円祭

期間：3月6日～10日

対象：

・野菜天丼 通常750円→590円

・鶏天丼 通常790円→590円

・上海老天丼 通常790円→590円

※期間中はキャンペーン3商品のみ販売

※店頭配布の全ての100円引き券・コロモン券は使用不可

第2弾はトッピング3種セットが310円！

続いて3月11日～22日の期間は、第2弾「トッピング祭」を開催します。

天丼・定食・弁当・盛り合わせの購入1商品につき1点、トッピングセットを割引価格で購入できます。

■第2弾 トッピング祭

期間：3月11日～22日

対象：

・人気セット（海老・たまご・ちくわ） 通常620円→310円

・肉セット（鶏・鶏団子2個・ソーセージ） 通常450円→310円

・野菜セット（舞茸・エノキ・玉ねぎ） 通常400円→310円

※1商品（天丼・定食・弁当・盛合せ）につき1点まで

※持ち帰り可能

天丼最大200円引きの衝撃価格！

第1弾の人気の天丼が590円になる「天丼3品590円祭」はかなりおトク！ 普段より気軽に天ぷらを楽しめる機会になりそうです。

さらに後半はトッピングセットが310円になるため、天丼に好きな天ぷらを追加してボリュームアップできそうです。

いずれも期間限定の企画なので、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。