メタモンのシロノワールも！コメダ×ポケモンのかわいいメニューがズラリ、今年は2弾展開に

2026年03月06日 14時10分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

ポケモン好きにはたまらない〜！

　喫茶チェーン「コメダ珈琲店」「おかげ庵」では、3月5日から「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを開催中。

　ポケモンコラボのメニューを提供する他、数量限定のオリジナルグッズを展開する。

メタモンのシロノワールも
コメダ×ポケモンタート

　昨年の夏に引き続き、ゲームやキャラで人気の“ポケモン”とコラボレーション。「コメダ珈琲店」「おかげ庵」でそれぞれコラボメニューを用意する。

【コメダ珈琲店・おかげ庵】
メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ（1280円～1340円、ミニサイズ 1080円～1140円）

　あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドしたシロノワール。ソフトクリームの上には、メタモンの色味をイメージしたハートシュガーをトッピング。

【コメダ珈琲店】
メタモンの明太エビカツパン（1340円～1430円）

　メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷりのエビがマッチしたピリッと旨辛なエビカツパン。サクッとぷりぷりのエビカツとシャキシャキのキャベツが相性ピッタリで、最後まで飽きずに楽しめるという。

【コメダ珈琲店】
メタモンのおさつボール（1060円～1140円）

　メタモンの色味をイメージしたおさつボール。さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと中はもっちり食感。中にはなめらかなさつまいもあんが入っていて、ほっこりとした素朴な甘みが楽しめるという。

【おかげ庵】
メタモンのエビつけきしめん（1400円～1480円）

　メタモンの色味を表現した、ふわふわ桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べるきしめん。魚粉の旨みが効いたコクのあるスープは、一口ごとにエビの香ばしい香りがふわりと広がるという。

■オリジナルノベルティがもらえる

　対象メニューを注文するとに、デザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼント

　全4種類のデザインのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみ。

■グッズも販売

　さらに店頭でグッズも販売。

【コメダ珈琲店・おかげ庵】
コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ（2000円）


　コメダ珈琲店のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジ。コメダ珈琲店、おかげ庵の店頭にて購入できる。

第2弾は4月9日から

　また、今回は昨年よりパワーアップして、2期にわけてコラボを実施。第2弾は4月9日にスタートする。

　第1弾と同様、コラボメニューが展開され、ノベルティのプレゼントも用意。

【コメダ珈琲店・おかげ庵】4月9日発売
カイリューのシロノワール カスタードプリン（1300円～1340円、ミニサイズ　1100円～1140円）

　カイリューの大きな体をイメージしたシロノワール。あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせている。ココア風味のフィアンティーヌが食感のアクセント。

【コメダ珈琲店】4月9日発売
フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル（1170円～1240円）

　鶏タツタと、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせてサンド。バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタがポイントという。

　フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋も必見。

【コメダ珈琲店】4月9日発売
フワンテのチーズボール（1060円～1140円）

　フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ～りあつあつのチーズソースがあふれる。

【おかげ庵】4月9日発売​​​​​​​
マクノシタのすき焼き風きしめん（1400円～1480円）

　たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめん。やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う“甘辛い”おいしさがひと口ごとに広がりるという。

■オリジナルノベルティも

　コラボメニューいずれか1品の注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼント。第1弾とデザインが異なる

ポケモン装飾の店舗も！

　コメダ珈琲店全国8店舗で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開。昨年から店舗数を拡大し、メタモンと、店舗ごとに異なるポケモンたちが店内でのくつろぎの時間をより楽しく演出する。

【実施期間】
　3月5日～5月13日

【実施店舗】
　コメダ珈琲店 東札幌5条店(北海道)／コメダ珈琲店　駒沢公園店(東京都)／コメダ珈琲店 ららぽーと豊洲店(東京都)／コメダ珈琲店 シャポー市川店(千葉県)／コメダ珈琲店 横浜ランドマークプラザ店(神奈川県)／コメダ珈琲店 葵店(愛知県)／コメダ珈琲店 新大阪店(大阪府)／コメダ珈琲店 沖縄糸満店(沖縄県)

狙うは特別装飾店舗！

　かわいいポケモンコラボが今年も登場！今だけのオリジナルメニューにグッズ、プレゼントまで盛りだくさん。

　筆者もポケモンが好きなので、ぜひ特別装飾店舗に遊びに行きたいと思う！

（※文中の価格はすべて税込）
（※価格は店舗により異なる）

