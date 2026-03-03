ガーリック×ペッパー「完全メシ」史上最強タッグ！牛謎肉入り新作カップメシ

日清食品は、「完全メシ ガーリックペッパーライス」（429円）を3月16日に全国で発売する。

ついに。「完全メシ ガーリックペッパーライス」

「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求するシリーズ。外食メニューとして人気の“ガーリックペッパーライス”を新たにラインアップへ加える。

「完全メシ ガーリックペッパーライス」は、牛のうまみをベースに、ローストガーリックとブラックペッパーを強めに効かせたスパイシーな味わいを特徴としたカップメシ。熱湯を注いで5分で完成する。



具材には“牛謎肉”（大豆たん白入り牛ミンチ加工品）を使用。食べ進めるほどに牛のうまみが広がり、またコーンの甘みやネギの風味がアクセントとって、最後の一口まで飽きのこないおいしさを楽しめるという。口いっぱいに広がる鉄板で炒めたような香ばしさもポイントだとか。

これで栄養バランスがいいなんてうれしい

「完全メシ」は、最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整え、さらに、栄養素独特の苦みやエグみを抑えることで、普段の食事と変わらないおいしさを実現したという。

今回の完全メシではガーリックペッパーライスの味わいが楽しめるとのこと。ジャンクな印象があるフードで栄養バランスとおいしさの両立ができているのは嬉しいところ。



429円と価格はちょっとお高めだが、完全メシでどこまでそそる味を再現しているかが、気になるところだ！

（※文中の価格はすべて税込）