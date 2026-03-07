ファン待望！スーパーカップ「大盛りいか焼そば」が定番商品として復活

エースコックは3月23日、カップめん「スーパーカップ大盛り いか焼そば」（321円）を発売する。



同商品は、エースコックの定番商品として長年親しまれてきたが、2019年3月に終売。今回はファンの要望に応える形で、定番商品として復活する。



麺は、しっかりとした弾力となめらかさのある丸刃の太麺。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえのある仕上がり。



ソースは複数種のソースを配合し、酸味や甘み、旨みをしっかり感じられる味わい。ガーリックといかの旨みを利かせた「めちゃうま！ふりかけ」を加えることで、最後まで食べ飽きないよう仕上げているという。



かやくには、シャキシャキとした食感のキャベツ、風味豊かないか、あおさ、紅しょうがを加えている。

「スーパーカップ大盛り いか焼そば」復活

ボリューミーでいいね

いか焼そば誕生45周年を記念して、あの味わいが定番商品としてついに復活！待っていたというファンの方も多いのでは。



リリースによると、昔からのユーザーには懐かしさを感じてもらえる一杯だという。

なんといっても大盛りというのがうれしいポイント。今日は食べ応えが欲しい！なんて時に、いかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）