3月23日発売

ファン待望！スーパーカップ「大盛りいか焼そば」が定番商品として復活

2026年03月07日 14時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

待望の定番化！

　エースコックは3月23日、カップめん「スーパーカップ大盛り いか焼そば」（321円）を発売する。

　同商品は、エースコックの定番商品として長年親しまれてきたが、2019年3月に終売。今回はファンの要望に応える形で、定番商品として復活する。

　麺は、しっかりとした弾力となめらかさのある丸刃の太麺。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえのある仕上がり。

　ソースは複数種のソースを配合し、酸味や甘み、旨みをしっかり感じられる味わい。ガーリックといかの旨みを利かせた「めちゃうま！ふりかけ」を加えることで、最後まで食べ飽きないよう仕上げているという。

　かやくには、シャキシャキとした食感のキャベツ、風味豊かないか、あおさ、紅しょうがを加えている。

「スーパーカップ大盛り　いか焼そば」復活
ボリューミーでいいね

　いか焼そば誕生45周年を記念して、あの味わいが定番商品としてついに復活！待っていたというファンの方も多いのでは。

　リリースによると、昔からのユーザーには懐かしさを感じてもらえる一杯だという。

　なんといっても大盛りというのがうれしいポイント。今日は食べ応えが欲しい！なんて時に、いかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

