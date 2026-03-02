サイコム、自社eSportsチーム「@Sycom」発足──『ストリートファイター6』部門で本格参戦

サイコムは、3月1日に自社eSportsチーム「@Sycom」を発足し、競技ゲーム『ストリートファイター6』を中心に活動を開始することを発表した。サイコムは、その匠の精神を生かし、選手と共に新しい物語を紡ぎ出していく。

サイコムはこれまで、多くのeSportsプロチームやインフルエンサーをサポートしてきたが、業界が成熟する中で、「支援」から「共創」へと活動を進化させ、一緒に舞台に立つことを決意。「Built For Win ─すべての『築き』が、勝利になる。」をスローガンに、ゲームを通じた様々なストーリーと共に、誰もが自分らしく輝ける社会を目指して活動する。

チームは、埼玉県八潮市および秋葉原のサテライトオフィスを拠点にし、「ストリートファイター6」部門を主力として、実力派メンバーと共に主要大会への参加を予定している。メンバーにはJeSU公認プロライセンスを持つおらりん氏や国内外大会での優勝歴を持つピーポーくん氏など、期待の選手がそろう。

新たな挑戦を通じて、サイコムは業界の発展に寄与し、興奮と感動の物語を創出する、アクティブなプレーヤーとしての役割を深めていく。最新のチーム情報や活動状況は、公式サイトやSNSで確認できる。