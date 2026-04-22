ポケモン“1025匹”言えるかな？お祭りソング「ポケモンオールスターズ1025」オーイシマサヨシさんが歌う
ポケモンは4月21日、「ポケットモンスター」シリーズ30周年を記念した施策の1つ「うたう」として、「ポケモンオールスターズ1025」の制作決定を発表した。
これは、ポケモン1025匹の名前を歌うお祭りソング。4月22日22時25分（PM10：25）より、213匹が登場する最初のパートをプレミア公開する。制作・歌唱はシンガーソングライターのオーイシマサヨシさんが担当。
ポケモンの名前を歌う曲というと、社会現象を引き起こした「ポケモンカードゲーム」のCMソング「ポケモン言えるかな？」を思い出す人も多いだろう。あちらは150匹だったが、今回は初代「ポケットモンスター 赤・緑」から「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝」までに登場した1025匹を歌い上げる。
ポケモンたちがどんな順番で登場するのか、それぞれの推しのポケモンは何番目に登場するのか。そして、1025匹だと1匹1秒でも約17分かかる計算だけに、何分間の歌になるのかが気になるところ。フルバージョンの公開にも期待しよう。
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