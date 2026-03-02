アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第127回
黒ラベル派もヱビス派も納得、人気の発泡酒 「GOLD STAR」がAmazonタイムセールに！
2026年03月02日 21時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「サッポロ GOLD STAR 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「サッポロ GOLD STAR 350ml×24本」は、ヱビスと黒ラベルの原料や製法を一部取り入れた新ジャンルの発泡酒です。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しており、24本セットが13％オフで販売されています。
過去価格は4,224円でしたが、セール価格は3,678円となっています。1本あたりの価格は約153円です。
「サッポロ GOLD STAR」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ GOLD STAR」は、サッポロビールが展開する新ジャンルの発泡酒です。原材料には、黒ラベルの「旨さ長持ち麦芽」と、ヱビスで使用されているドイツ産アロマホップを一部採用しています。
エキス分を高める仕込み条件の見直しや、ホップを3回に分けて添加する工程、煮沸を2回行うダブルデコクション製法を採用しています。これにより、飲みごたえと後味のバランスを意識した設計になっているとのことです。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サッポロ GOLD STAR 350ml×24本」が、Amazonタイムセールでは、1本あたり約153円まで価格が下がっています。
セールは終了時刻が設定されているため、購入を検討している場合は、このタイミングでチェックしておきましょう。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
