カプコンは2月26日、品川 ザ・グランドホールにて、「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』の完成披露発表会を開催した。

ゲームの発売日は明日の2026年2月27日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは後述のゲーム情報を確認してほしい。

本イベントでは、「バイオハザード」好きを公言している狩野英孝さん、本作で声優を務める森川智之さん、物語の主人公であるグレース・アッシュクロフトの声優を務めた貫地谷しほりさんが登壇し、「バイオハザード」ファン歴30年のフリーアナウンサー宇内梨沙さんがMCを務めた。

また、先日の2月20日にコラボレーションが発表された夢グループの石田重廣社長、保科有里さんも登壇した。

■今作の魅力は、「温度差の違うホラーを1つのゲームでできること」

シリーズ最新作に込められたこだわりを披露

まずは本作のディレクターを務める中西氏、プロデューサーの熊澤氏が『バイオハザード レクイエム』を紹介。熊澤さんは、「肌の表現やキャラクターの感情表現など、最新のゲームとして自信を持ってお届けできる内容になっています。ぜひグラフィック周りにも注目していただけたらと思います。」と映像の鮮明さについて語った。

続いて、中西氏は、「レオンとグレースで全然違うゲーム体験になっています。温度差の違うホラーを1つのゲームでできることは魅力だと思います。」とコメント。

また、プレイ中にカメラ視点が切り替えられる点については、「一人称は結構怖いじゃないですか。 そういう方は三人称にするとちょっと安心感があるんですね。怖すぎてできない人は、三人称にしてくれれば少しはマシになると思います。」と、今作の楽しみ方も紹介しました。本作に込められた熱い思いが伝わる一場面となった。

ちなみに、『バイオハザード2』の事件が起こった1998年ごろのラクーンシティには、10万人ほどの住人が住んでいたという。日本に例えると、立川ぐらいの規模だと中西氏。

■異色のコラボレーションが大バズり！

「恐怖の悪夢セット」CMで話題の夢グループの2人が登場！

2月20日に公開され、4時間で完売となるなど瞬く間に話題となった、夢グループによる「『バイオハザード レクイエム』恐怖の悪夢セット」CM。なんとその夢グループの石田社長、保科有里さんが本イベントに登場。今回のコラボに至った経緯などを語った。

今回のコラボ企画は、「サバイバルホラーの緊張感と夢グループの温かみのあるイメージを掛けあわせたらどうなるのか」というカプコン側のオファーをきっかけに実現したとのこと。

石田社長は「（コラボのアイディアが素晴らしすぎて）正直、悔しくて眠れなかった。」と大絶賛した。宇内さんは「家族に（購入することを）相談していたら完売してしまったんですよ。」とコメントし、あらためて、本コラボレーションの注目度の高さを実感している様子だった。

今回のイベントでプロデューサーの熊澤氏が着用しているTシャツは、夢グループとのコラボレーションTシャツ。限定50枚で抽選販売されるとのことなので、続報に期待しよう。

■まさかのリアル「バイオハザード」状態!? 狩野さんが会場駐車場で「脱出できず」

トークセッションでマル秘エピソード連発！

ここからは狩野さん、森川さん、貫地谷さんの3名をゲストに迎えたトークセッションへ。狩野さんは登壇するや否や、「「バイオハザード」シリーズは殆どプレイさせていただいていて、学生の頃から愛している作品で……。大人になって歴史を感じて感動しています。」とコメント。宇内さんも「（「バイオハザード」が）大好きです！ レオンが一番好き！」とお互いに「バイオハザード」愛を炸裂させた。

さらに、狩野さんは身に纏ったTシャツにいるレオンを見ながら、「ラクーンシティの今までの歴史を物語ったようなTシャツなんです。」と目を輝かせ、和気藹々とした雰囲気でイベントはスタートした。

貫地谷さんは、今回ゲーム声優を初めて務めたことにちなんで、そのほかに最近挑戦したことを問われると、「1歳の子どもがいるので毎日が挑戦と言いますか…毎日毎日格闘しております。先日苺狩りに行ったのですが、苺を握りつぶしたりして本当に大変でした。」とコメント。

続いて、レオンが過去作の中でも1番追い詰められている本作にちなみ、「ここ最近でピンチになったことは？」という質問では、森川さんが「今日の会場の駐車場……」と話し始めると、狩野さんがすかさず「めちゃくちゃ迷いました！」と反応。まさかの今朝ピンチを迎えたエピソードに、会場が笑いに包まれた。

■ゲーム声優初挑戦の貫地谷さんが生アフレコにチャレンジ！

貫地谷さん「ちょっと噛んじゃいました……（笑）」

イベント中盤では、貫地谷さんが、森川さんとともに生アフレコに挑戦した。ゲームは個別でセリフを収録することが多く、2人が同じ現場でアフレコをするのは今回が初めて。この貴重なシーンに、ステージ上の宇内さんと狩野さんもワクワクする様を隠せなかった。

生アフレコのお披露目が終わったあと、レオンの大ファンだという宇内さんは、「ゾクゾクしちゃいました……！」と感激。「ちょっと噛んじゃいました（笑）」と照れ笑いを浮かべた貫地谷さんに対し、森川さんは「（同じ現場でアフレコすることが）初めてとは思えないぐらいスムーズにできて、素晴らしいコンビだと思います。」とコメントした。

■狩野さん、「バイオハザード」に没頭し席を離れず「先に言ってくださいよ！」とツッコミも

イベントの最後には、普段はゲーム実況も行っている狩野英孝さんによるゲームプレイが行われた。「早々にゲームオーバーになったらすみません。」と少し不安げな表情をしながらもプレイを開始。「いてててててて！」「リロードリロード！」など、実況さながらの臨場感でプレイする狩野さん。貫地谷さん、森川さんも「倒して倒して！」「噛まれてるよ！」などとあいの手を入れながら和気藹々とした様子で進んだ。

中西ディレクターから武器が消耗してしまうことを教えてもらった狩野さんは、「先に言ってくださいよ！」と思わずツッコミ。『バイオハザード レクイエム』の魅力を満喫した狩野さんは、プレイ終了の声がかかっても、なかなか席を離れず、没頭している様子を見せた。プレイ後には、「めちゃくちゃ楽しいです！ チェーンソーで相手を倒すのはスカッとしましたね！」「「バイオハザード」の世界に没頭しすぎちゃって、発表会であることを完全に忘れていました。」と感想を述べ、明日の発売を待ちきれない様子でイベントは終了した。

■『バイオハザード レクイエム』完成披露発表会 開催概要

名称：『バイオハザード レクイエム』完成披露発表会

主催：カプコン

日時：2026年2月26日 10時30分～11時30分

会場：品川 ザ・グランドホール（東京都港区港南2丁目16-4）

ゲスト：狩野英孝さん

森川智之さん

貫地谷しほりさん

登壇者：石田重廣さん（夢グループ）

保科有里さん（夢グループ）

中西晃史氏（カプコン 『バイオハザード レクイエム』ディレクター）

熊澤雅登氏（カプコン 『バイオハザード レクイエム』プロデューサー）

MC：宇内梨沙さん（MC）

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM