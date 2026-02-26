Smarpriseは2月26日、運営する公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize」にて、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定ゲーミングデバイスを受注販売すると発表した。販売期間は、2月26日から4月12日までの期間限定となる。

製品ラインアップは、ゲーミングキーボード2種、ガラスマウスパッド2種、デスクマット1種。なお、本製品はコラボレーションブランド「AMICIS」が共同で企画・開発し、技術パートナーとしてメカニカルキーボードブランド「LUMINKEY」が協業している。

「ゲーミングキーボード 80HE 英語配列 Premium Edition」は、重厚なCNCアルミニウムボディに、ナルトとサスケの信念が交差する「終末の谷」での激闘を、繊細なタッチで刻み込まれている。スイッチにはGateron Maggerスイッチを搭載。0.08msの低遅延に加え、0.1mm～3.5mmの範囲で調整可能なアクチュエーションポイントにも対応している。

また、分割型ガスケットマウントケースと内部FR4プレートを採用しており、耐久性や振動低減、クリアな打鍵感も追及しているという。

価格は3万8500円。なお、受注期間内にPremium Editionを1点以上購入すると、限定購入特典としてキーテスターストラップ＆リストレストがセットで手に入る。

「ゲーミングキーボード 80HE 英語配列 Premium Edition」は、ナルトのイメージカラーを基調に、モチーフアイコンを散りばめた、ポップなキーデザインを採用。最大8000Hzのポーリングレートに対応している。

AMICISとLUMINKEYが共同設計した専用PBTキーキャップに、キーごとのRGBライティングが美しく光り輝くカスタムセットアップを採用。手前側の低さとスムーズな磁気スイッチ技術により、長時間のゲームプレイやタイピング作業の疲れを軽減しているという。価格は1万6500円。

デスクマットとマウスパッドは「うずまきナルト」「うちはサスケ」の限定描き下ろしイラストを採用。「ガラスマウスパッド うずまきナルトEdition」「ガラスマウスパッド うちはサスケEdition」ともに価格は1万2100円。

デスクマットは、ナルトとサスケの象徴的なシーンを表現。600mm×350mmのビッグサイズで、キーボードやマウスを置いても余裕ある設計になっている。こちらの価格は3850円。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ