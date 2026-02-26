スクエニ「FFタクティクス」30％オフ4060円 戦略系RPGが安い「MARCH SALE Part1」開催
スクウェア・エニックスは2月25日、ダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクエニ MARCH SALE Part1」を開催。セール期間はコンシューマーが2026年3月11日、スマホ版が3月15日まで。
本セールでは、全世界累計出荷・ダウンロード販売本数が100万本を突破した「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」が30％に割引率アップして登場。通常5800円のところ、今だけ4060円で購入できる。
そのほか、「トライアングルストラテジー」が60％オフ、「タクティクスオウガ リボーン」が50％オフ、「オクトパストラベラーII」が60％オフと、戦略系RPGを中心にお買い得となっている。この機会にスクエニの名作を遊んでみてはいかがだろうか。
●セール特設ページはこちら
© SQUARE ENIX
