冬しか買えない幻のスイーツがグランスタに出店中！今を逃したら次は1年後！！

「限定」という言葉に惹かれます。今だけ、ここだけ、という特別感がたまりません。

毎年11月から4月までの冬季期間のみ販売しているスイーツブランド「SNOWS」が、グランスタ東京のイベントスペース「スクエア ゼロ」に期間限定出店します。今しか買えない、北海道の放牧酪農場で採れた牛乳を使ったスイーツです！

絶対おいしいに決まっている

3月15日（日）まで、グランスタ東京「スクエア ゼロ」で北海道発の冬季限定スイーツブランド「SNOWS」がポップアップショップを展開中です。

常設店はなく、公式オンラインショップや各地でのポップアップストアで、毎年11月から4月までの冬の期間のみ販売しているブランドです。

スノーサンド

5個入(白／黒) 各￥1,080（税込）

8個入（白と黒 各4個入） 各￥1,998（税込）

累計販売2,000万枚の、新食感の生チョコレートサンドクッキー。直火でひとつひとつ挟み焼きしているラングドシャの香ばしいカリカリ感と、生チョコレートのなめらかさの両方が楽しめます。濃厚でコクのある冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わい！

スノーボール 黒

9個入 ￥1,728（税込）

まろやかな生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート。冬の放牧牛乳を加えた北海道産生クリームを生チョコレートで包んだ、冬のミルクの甘い香りとコクが最高です。

スノーボール ごろり

1箱5個入 ￥2,052（税込）

生トリュフチョコレートを、ザクザクとした食感のビターなアーモンドチョコレートでコーティング。“パリッ・フワッ・トロッ”のトリプル食感を楽しい！

スノーチップス

1箱4袋入 ￥1,485（税込）

粉雪のような口どけのチョコレートチップス。チョコレートを生地に練り込み、チップスにも噴射し、さらに粒状にしてまとわせた、トリプルチョコレート仕上げ！

ＳＮＯＷＳ ＪＲ東京駅グランスタPOP UP STORE

期間：2026年2月23日（月・祝）～ 2026年3月15日（日）

場所：JR東京駅 地下1階 グランスタ東京「スクエア ゼロ」（改札内）

営業時間：月〜土：8:00〜22:00、日・祝：8:00〜21:00

※最終日3月15日は19:00まで

※毎日、入場整理券対応をいたします

※ご購入について、個数制限を設けさせていただいております

※全商品1日あたりの製造数が限られているため、完売する可能性がございます