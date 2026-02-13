丸の内で個性的な猫たちと会えるグループ展「猫猫猫(にゃんにゃんにゃん)展」で気楽にアート
わざわざギャラリーまで行かなくても、東京駅にもアートが楽しめる場所があるの、知っていますか？ そんなとっておきスポットグランスタ東京にある「VINYL GALLERY」では、現在「猫猫猫(にゃんにゃんにゃん)展」を開催中。「猫」をテーマにした7名の作家によるグループ展で、絵画だけでなく立体作品も展示しています。駅を利用したついでにふらっとアート鑑賞なんて、ちょっと大人の楽しみ方っぽくないですか？
好みの猫に出会えそう
3月5日（木）まで、グランスタ東京の「VINYL GALLERY」で「猫猫猫(にゃんにゃんにゃん)展」を開催しています。
個性あふれる7名の作家が、猫をモチーフにした作品を制作。平面から立体まで多彩な猫の作品が並びます。個展終了後にはケンエレファント公式オンラインストアで作品を販売するとのことで、お気に入りの猫は後でおうちに連れて帰っちゃおう！
VINYL GALLERY vol.120 GROUP SHOW『猫猫猫(にゃんにゃんにゃん)展』
会期：2026年2月18日（水）～3月5日（木）
会場：VINYL GALLERY
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内
営業時間：平日・土曜 8:00～22:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～21:00
※翌日が休日の場合は22:00まで営業いたします。
※入場無料
※会期中無休
※展示最終日3月5日(木)にギャラリースペースのみ19:00にクローズいたします。