これ出すと「どこで買ったの？」って100%聞かれる新作ミルフィーユ、答えはグランスタ東京です！

「ル・フィーユ」の「シュガーメープルミルフィーユ」

　ミルフィーユ専門ブランド「LE FEUILLES（ル・フィーユ）」が、グランスタ東京で開催しているポップアップショップで新商品を先行販売中。メープルが香る「シュガーメープルミルフィーユ」は、ここでしか買えないとあって要チェックです。来客に出すと、「どこのお菓子ですか？」って100％聞かれます（当社比）。

絶対おいしいミルフィーユ

　2月19日（木）まで、グランスタ東京の「スクエア ゼロ」で、ミルフィーユ専門店「ル・フィーユ」がポップアップショップを開催しています。先行販売の新商品も並んでいるので見逃せません。

シュガーメープルミルフィーユ
5本入り　￥1,188（税込）

　「スクエア ゼロ」 先行販売商品。432層のさくさく食感のミルフィーユ生地に、カナダ産メープルシロップとフランス産発酵バターを塗り焼き上げました。表面にまぶしたクリスタルシュガーの食感もたまりません。

LE FEUILLES（ル・フィーユ）
期間：2026年2月15日（日）～2026年2月19日（木）
営業時間：8:00～22:00（日・祝は21:00まで）
　　　　　※最終日は20:00までの営業時間となります。
場所：JR東京駅 改札内地下1階グランスタ東京 スクエア ゼロ

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

