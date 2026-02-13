グランスタで叶う、感謝の気持ちが伝わるギフト選び

ホワイトデーや異動・転職など、贈り物をする機会も多い3月。エキナカ商業施設「グランスタ」「エキュート」各館にて、3月14日（土）まで、「GIFT」を切り口としたフェア「One Gift, Too Much Love.」を開催中です。3月2日からは、ギフトフェア第三弾「One Gift, Too Much Love. ～だれかの しあわせ、おもう しあわせ。～ 」を開催。グランスタ東京・丸の内ではギフトにぴったりなスイーツなどが揃います。

特別感あふれるギフト

エキナカ商業施設「グランスタ」「エキュート」各館にて、3月2日（月）～3月14日（土）の期間、ギフトフェア第三弾「One Gift, Too Much Love. ～だれかの しあわせ、おもう しあわせ。～ 」が開催されます。グランスタ東京・丸の内では、特別感のあるスイーツギフトを取り揃えます。さらに、一緒に楽しみたいワインやちょっと上質なボディケアグッズ・フラワーギフトなど、相手を想って選べるギフトまで多彩なラインアップ。

アロマ生チョコレート PASSAGE / 白桃アールグレイ

価格：1箱（16個入）￥ 3,456（税込）

店舗：MAISON CACAO（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

山梨県の「笠井桃園」で育てられた白桃から、みずみずしい果汁感と高い糖度を誇る品種を厳選。華やかに香るアールグレイとミルクチョコレートに重ねました。白桃のやさしい甘みと紅茶の芳醇な香りが溶け合う、ホワイトデー限定の特別な生チョコレートです。※なくなり次第終了

ドゥース・フルール マカロン6個入り

価格：1箱 ￥3,456（税込）

店舗：ラデュレ（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

マカロン発祥のメゾン、パリの老舗パティスリーであるラデュレの、2026年ホワイトデー限定マカロンボックス。フランス語で優しい花々を意味する「ドゥース・フルール（Douces Fleurs）」という名を冠し、貴重な植物標本のように、花々の秘められた言葉を探る庭園散策へと誘います。人気のフレーバー6種の詰合せです。

ヴィーニャ・エスメラルダ・フロール・ド・ランジュ

価格：1本（750ml）￥ 2,420（税込）

店舗：WINESHOP ENOTECA（ワインショップ・エノテカ）（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下北口改札）

150年以上の歴史を持つスペインの名門ワイナリー「トーレス」から、エメラルドに輝く海をイメージして造られた、気分華やぐアロマティックなオレンジワイン。マスカットや花の華やかなアロマが立ちのぼり、フレッシュな酸味とともに、豊かな果実味が口いっぱいに広がります。特別な日に飲みたい一本は、ギフトにおすすめです。

【giovanni（ジョヴァンニ）】シュガー ボディスクラブ ゴールデンハニー

価格：260g 3,590円

店舗：Biople（ビープル）（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央口改札）

ハニーとシュガーの相乗効果で、角質ケアと保湿を同時にかなえる日本限定の「ゴールデンハニースクラブ」。 古い角質をやさしくオフしながら潤いを与え、洗い流した後は思わず触れたくなるような、もっちりつややかな肌へと導きます。ホワイトデーの特別なギフトにも最適です。

このほかにもギフトにぴったりな商品がたくさん揃うグランスタ。ギフト選びはぜひグランスタへ！

One Gift, Too Much Love.

対象：グランスタ（東京・丸の内）、エキュート（大宮/大宮 ノース・日暮里・上野・秋葉原・品川・立川・ 赤羽）、エキュートエディション飯田橋

期間：第三弾ホワイトデーギフト 3月2日（月）～3月14日（土）

※期間は一部ショップ・商品により異なります。