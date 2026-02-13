いつもの帰り道に、パティシエのこだわりが特別に詰まったスイーツだけを集めておきました

美味しいスイーツショップが集まる「グランスタ東京」。なかでも作り手の情熱が注がれた一品や、素材本来のおいしさを大切にした至福のスイーツが集まる銀の鈴エリアの10ショップで、「GRAND PATISSERIE（グランパティスリー）」 フェアが開催されます。

“心ときめく、とっておきのスイーツ”が続々！

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」銀の鈴エリアの10ショップでは、3月1日（日）から5月6日（水・休）まで、「GRAND PATISSERIE（グランパティスリー）」 フェアが開催されます。

Chocolat Bar

価格：2本入 ￥842、 6本入 ￥2,646、ホワイトチョコバー ￥2,916（各税込）

店舗：SHIROÉ by Hugh Morgan（シロエ バイ ヒューモルガン）

3月5日（木）に新オープンするバニラの巨匠「Hugh Morgan」の新ブランドとなる、「SHIROÉ by Hugh Morgan（シロエ バイ ヒューモルガン）」。「Chocolat Bar」はバニラ香る白チョコに、ローストしたナッツ、凝縮された果実、サクサクのクランブルを贅沢に閉じ込めています。

●店長 寺田祐貴さん コメント

「視覚と味覚の両方で楽しめる”新しい白”をご用意しました」

an and an×meiji THE Cacao【ホワイトカカオテリーヌ】

価格：1個 ￥594（税込）

店舗：an and an

「meiji THE Cacao」と「an and an」がコラボレーション。世界的に希少なホワイトカカオテリーヌを贅沢に使ったスコーンです。「フランボワーズあんバタークリーム」を合わせ、それぞれの個性を大切に引き立て合った、奥深く華やかな味わいです。

※数量限定：1日30個 ※期間限定：3月下旬まで

●代表取締役 内藤ひさみさん コメント

「一日の終わりに静かに楽しむ”夜のおやつ”として、頑張った自分を癒やす、特別なひとときをお届けします。」

Petit Classic with Berry

価格：1個 ￥945（税込）

店舗：Mr. CHEESECAKE

シグネチャーフレーバー「Classic」にベリーを組み合わせた爽やかな酸味のフレーバーが新発売。濃厚なチーズケーキと、甘酸っぱいベリーのコントラストを楽しめます。柑橘のような香りを放つスパイス「ティムットペッパー」が、果実の風味をより豊かに引き立てます。

※期間限定：3月下旬まで

●代表取締役CCO 田村浩二さん コメント

「濃厚さと酸味が織りなす「王道にして特別」な味わいに仕上げました。」

ふぃなあんしぇ

価格：1個 ￥420（税込）

店舗：Brick bake bakers by Pâtisserie ease

東京駅のレンガ型をイメージした形に仕上げた、人気のフィナンシェ。一番人気の「プレーン」に粒あんをたっぷりのせ、和菓子の要素を組み合わせています。ひと味違う、和洋コラボのフィナンシェです。

●ショップコメント

「店内オーブンで焼き上げた、子どもから大人まで愛されるお菓子をお届けします。」

このほかにも各店舗でとっておきのスイーツが登場します。

GRAND PATISSERIE

期間：3月1日（日）から5月6日（水・休）

開催場所：グランスタ東京 銀の鈴エリア10店舗