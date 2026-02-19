大人だけの秘密のおやつ、あの「茅乃舎だし」がクッキーに！

だしにこだわる方におすすめの「茅乃舎だし」。素材の良さが光っていて、いつものお味噌汁もワンランク上の味になります。

そんな茅乃舎のだしがなんとスイーツになりました。定番商品「野菜だし」「生七味」などの和素材を使用したクッキーとのことで、お酒のおつまみにも合いそうです。

大人のクッキーアソート

3月2日（月）から、茅乃舎で「茅乃舎 里山クッキー」を販売しています。

茅乃舎 里山クッキー

￥2,268（税込）

内容量：16枚入り（4種×各4枚）

4種類のクッキーのアソート。すべてに国産の小麦粉と全粒粉を使用し、風味豊かで甘さ控えめに仕上げています。

野菜だし

玉ねぎの甘みやセロリなど香味野菜の風味を生かした、塩味のクッキー。茅乃舎『野菜だし』を使用しています。

生七味

唐辛子や山椒の辛みがきいた大人味。茅乃舎『生七味』を使用し、柚子皮や胡麻も合わせた豊かな風味が特徴です。

抹茶

福岡県・八女抹茶の濃厚なうまみと、心地よいほろ苦さ、ほんのりとした甘みが楽しめます。

黒胡麻

練り胡麻と黒胡麻、2種の胡麻を練りこんで香ばしく焼き上げました。ほろほろとした軽い食感も◎。

茅乃舎 東京駅店(グランスタ丸の内)

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階改札外 グランスタ丸の内

営業時間：9:00～21:00

定休日：なし