大人だけの秘密のおやつ、あの「茅乃舎だし」がクッキーに！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

茅乃舎の「茅乃舎 里山クッキー」

　だしにこだわる方におすすめの「茅乃舎だし」。素材の良さが光っていて、いつものお味噌汁もワンランク上の味になります。

　そんな茅乃舎のだしがなんとスイーツになりました。定番商品「野菜だし」「生七味」などの和素材を使用したクッキーとのことで、お酒のおつまみにも合いそうです。

大人のクッキーアソート

　3月2日（月）から、茅乃舎で「茅乃舎 里山クッキー」を販売しています。

茅乃舎 里山クッキー
￥2,268（税込）
内容量：16枚入り（4種×各4枚）

茅乃舎の「茅乃舎 里山クッキー」

　4種類のクッキーのアソート。すべてに国産の小麦粉と全粒粉を使用し、風味豊かで甘さ控えめに仕上げています。

野菜だし

「茅乃舎 里山クッキー」野菜だし

　玉ねぎの甘みやセロリなど香味野菜の風味を生かした、塩味のクッキー。茅乃舎『野菜だし』を使用しています。

生七味

「茅乃舎 里山クッキー」生七味

　唐辛子や山椒の辛みがきいた大人味。茅乃舎『生七味』を使用し、柚子皮や胡麻も合わせた豊かな風味が特徴です。

抹茶

「茅乃舎 里山クッキー」抹茶

　福岡県・八女抹茶の濃厚なうまみと、心地よいほろ苦さ、ほんのりとした甘みが楽しめます。

黒胡麻

「茅乃舎 里山クッキー」黒胡麻

　練り胡麻と黒胡麻、2種の胡麻を練りこんで香ばしく焼き上げました。ほろほろとした軽い食感も◎。

茅乃舎　東京駅店(グランスタ丸の内)
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階改札外 グランスタ丸の内
営業時間：9:00～21:00
定休日：なし

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

