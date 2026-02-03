一足先にお花見気分になるやつ。かわいい桜色の春待ちスイーツ

2月も半ばに入りました。まだまだ寒い日が続きますが、そろそろ春が待ち遠しいですね。「パティスリー GIN NO MORI」では、春を待つのにぴったりな桜のスイーツが登場します。

やさしい桜色の新作スイーツ

「パティスリー GIN NO MORI」では、グランスタ東京店をはじめとする各直営店舗（恵那本店を除く）と公式オンラインショップで、春季限定のパウンドケーキ「スリズィエのパウンドケーキ」を2026年2月15日(日)より販売します。

スリズィエのパウンドケーキ

価格：￥2,700(税込)

販売日：2026年2月15日(日)～4月中旬頃 ※各店舗数量限定

販売店舗：銀座店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランスタ東京店/グランフロント大阪店/公式オンラインショップ(※数量限定)

桜花のペーストや桜餡、蜂蜜を加えたやさしい甘さの生地に、抹茶とかのこ豆を合わせてしっとりと焼き上げたパウンドケーキ。カットすると、淡い桜色の生地の中から抹茶の鮮やかな緑がのぞき、芽吹きの緑と桜のピンクが織りなす春らしいコントラストを楽しめます。桜の香りとともに季節の訪れを感じられ、新たな門出を祝う贈り物や季節のご挨拶にも最適です。

パティスリー GIN NO MORI グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内地下1階 グランスタ東京(改札内)

電話：03-6206-3888