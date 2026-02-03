バウムクーヘンはの正解はしっとり柔らか……とは限らない！ ザクザクに焼き上げられた心地よい裏切りがたまらない「バウムスティック」

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「東京ショコラファクトリー東京駅HANAGATAYA中央通路店」の「バウムスティック」

　「東京ショコラファクトリー東京駅HANAGATAYA中央通路店」で、「バウムスティック」を新発売。バウムクーヘンをラスクにしてチョコ掛けしたスイーツということで、それってバウムなの？　ラスクなの？　…美味しければどちらでもいいか！

仕事のお供にもぴったり

バウムスティック
6本入　￥1,601(税込)（ミルク・ストロベリー各3本）

「東京ショコラファクトリー東京駅HANAGATAYA中央通路店」の「バウムスティック」

　澄ましバターを染み込ませたバウムクーヘンを、ザクッとした食感のラスクに焼き上げました。チョコレートでコーティングして、ワンハンドで持ちやすく食べやすい形も良き。甘酸っぱいいちごとチョコレートのミルキーな味わいが楽しめます。

東京ショコラファクトリー 東京駅HANAGATAYA中央通路店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1JR東京駅構内（グランスタ東京 1F 中央通路エリア）
販売期間：2026年2月1日（日）〜2026年2月28日（土）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

