バウムクーヘンはの正解はしっとり柔らか……とは限らない！ ザクザクに焼き上げられた心地よい裏切りがたまらない「バウムスティック」
「東京ショコラファクトリー東京駅HANAGATAYA中央通路店」で、「バウムスティック」を新発売。バウムクーヘンをラスクにしてチョコ掛けしたスイーツということで、それってバウムなの？ ラスクなの？ …美味しければどちらでもいいか！
仕事のお供にもぴったり
「東京ショコラファクトリー東京駅HANAGATAYA中央通路店」で、「バウムスティック」を販売しています。
バウムスティック
6本入 ￥1,601(税込)（ミルク・ストロベリー各3本）
澄ましバターを染み込ませたバウムクーヘンを、ザクッとした食感のラスクに焼き上げました。チョコレートでコーティングして、ワンハンドで持ちやすく食べやすい形も良き。甘酸っぱいいちごとチョコレートのミルキーな味わいが楽しめます。
東京ショコラファクトリー 東京駅HANAGATAYA中央通路店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1JR東京駅構内（グランスタ東京 1F 中央通路エリア）
販売期間：2026年2月1日（日）〜2026年2月28日（土）