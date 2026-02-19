あなたはどっち派？ 猫のあご乗せvs前足ちょこん、それぞれの可愛さを過去写真で徹底比較

猫スリバチのヘリにちょこんと両手を乗せてる姿が可愛かったのである（冒頭写真）。テトラはここでくつろぐときは基本的にこの格好をしてる。まだカメラに慣れてないので、そーっと這いつくばって床ギリギリからちょっと望遠でこっそり撮っている。

もう一匹のあめはというと、絶対にそうはしない。面白いものである。

ほかの猫はというと、以前飼っていた大五郎は顎のせが好きだった。箱などに入るとこのように顎をちょんとのっける。これが快適なのだろう。

でも、こうなったときはびっくり。慌ててこの位置を直したものである。よく落ちなかったな。これ、自分で分かっててバランスを取ってるのか、たまたま落ちないで済んでるのか。いまだにわからない。

気になったので、ほかの猫写真もチェックしてみた。両前足をちょこんと乗せる派vs顎を直接乗せちゃう派。保護猫シェルターqueueの猫は、猫ハウスから両前足と顔だけをちょこんと出してた。うちのテトラと同じだ。そういえばどちらもキジトラ。

でも圧倒的に顎のせ派が多いのだった。

顎のせのほうが可愛いといえば可愛いので、まあよしとするか。ちなみに、顎のせ猫は真横から、あるいはちょっと下から撮るとより可愛い。

ヘリに顎をのっけて気持ちよさそうに寝てたり、ぼけーっと遠くを見たり、回りの様子を伺ってる姿というのも、また良いものなのである。

