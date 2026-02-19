荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第960回
あなたはどっち派？ 猫のあご乗せvs前足ちょこん、それぞれの可愛さを過去写真で徹底比較
2026年02月19日 12時00分更新
猫スリバチのヘリにちょこんと両手を乗せてる姿が可愛かったのである（冒頭写真）。テトラはここでくつろぐときは基本的にこの格好をしてる。まだカメラに慣れてないので、そーっと這いつくばって床ギリギリからちょっと望遠でこっそり撮っている。
もう一匹のあめはというと、絶対にそうはしない。面白いものである。
ほかの猫はというと、以前飼っていた大五郎は顎のせが好きだった。箱などに入るとこのように顎をちょんとのっける。これが快適なのだろう。
でも、こうなったときはびっくり。慌ててこの位置を直したものである。よく落ちなかったな。これ、自分で分かっててバランスを取ってるのか、たまたま落ちないで済んでるのか。いまだにわからない。
気になったので、ほかの猫写真もチェックしてみた。両前足をちょこんと乗せる派vs顎を直接乗せちゃう派。保護猫シェルターqueueの猫は、猫ハウスから両前足と顔だけをちょこんと出してた。うちのテトラと同じだ。そういえばどちらもキジトラ。
でも圧倒的に顎のせ派が多いのだった。
顎のせのほうが可愛いといえば可愛いので、まあよしとするか。ちなみに、顎のせ猫は真横から、あるいはちょっと下から撮るとより可愛い。
ヘリに顎をのっけて気持ちよさそうに寝てたり、ぼけーっと遠くを見たり、回りの様子を伺ってる姿というのも、また良いものなのである。
筆者紹介─荻窪 圭
老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/
