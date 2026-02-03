九州と沖縄を一気に攻略できるNewDaysのフェア強すぎ。鬼うまアイス「ブラックモンブラン」、「くまモン×鳥獣戯画コラボエコバッグ」も！
JRの駅を利用するときによくお世話になるNewDays。東京土産などを売っていたりと、コンビニとは少し異なる品揃えがユニークです。
そんなNewDaysで、「九州沖縄フェア」がスタート。各県自慢の肉を使ったグルメ、南国感漂うフルーツを使ったスイーツなど、さらに各県選りすぐりの「うまいもの」までが揃っていて、ちょっぴり旅気分が味わえそうです。
どれも美味しそうすぎる
2月17日（火）から、NewDaysとNewDays KIOSKで「九州沖縄フェア」を開催します。
霧島黒豚ベーコンのB.L.T.サンド
￥380
霧島黒豚のショルダーベーコンの旨味、シャキシャキ食感のレタス、フレッシュトマトが楽しめます。
平焼き鹿児島黒豚カレーパン
￥155
※3月10日発売
鹿児島黒豚カレーフィリングを包んで粉チーズをトッピング。
マンゴークリーム大福
￥195
沖縄県産マンゴーピューレを使用したマンゴーソースとマンゴークリームを大福生地で包みました。
ほかにも各県のおいしいグルメが大集合。私の好きなアイス、ブラックモンブランも販売するとのことで楽しみ！
九州沖縄フェア
実施期間：2026年2月17日（火）～3月16日（月）
実施箇所：NewDays・NewDays KIOSK 全店舗
主なおすすめ商品：⑴イチ推し！ ❝お肉❞商品と ❝フルーツ❞商品
⑵佐賀県産「さがびより」使用おにぎり
⑶沖縄黒糖とのコラボ商品
⑷ヨーグルッペとのコラボ商品
※ヨーグルッペは南日本酪農協同株式会社の登録商標です
⑸各県自慢の ❝うまいもの❞