九州と沖縄を一気に攻略できるNewDaysのフェア強すぎ。鬼うまアイス「ブラックモンブラン」、「くまモン×鳥獣戯画コラボエコバッグ」も！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

NewDaysとNewDays KIOSKの「九州沖縄フェア」

　JRの駅を利用するときによくお世話になるNewDays。東京土産などを売っていたりと、コンビニとは少し異なる品揃えがユニークです。

　そんなNewDaysで、「九州沖縄フェア」がスタート。各県自慢の肉を使ったグルメ、南国感漂うフルーツを使ったスイーツなど、さらに各県選りすぐりの「うまいもの」までが揃っていて、ちょっぴり旅気分が味わえそうです。

どれも美味しそうすぎる

　2月17日（火）から、NewDaysとNewDays KIOSKで「九州沖縄フェア」を開催します。

霧島黒豚ベーコンのB.L.T.サンド
￥380

「九州沖縄フェア」で販売する霧島黒豚ベーコンのB.L.T.サンド

　霧島黒豚のショルダーベーコンの旨味、シャキシャキ食感のレタス、フレッシュトマトが楽しめます。

平焼き鹿児島黒豚カレーパン
￥155
※3月10日発売

「九州沖縄フェア」で販売する平焼き鹿児島黒豚カレーパン

　鹿児島黒豚カレーフィリングを包んで粉チーズをトッピング。

マンゴークリーム大福
￥195

「九州沖縄フェア」で販売するマンゴークリーム大福

　沖縄県産マンゴーピューレを使用したマンゴーソースとマンゴークリームを大福生地で包みました。

　ほかにも各県のおいしいグルメが大集合。私の好きなアイス、ブラックモンブランも販売するとのことで楽しみ！

「九州沖縄フェア」で販売する佐賀のうまいもの
「九州沖縄フェア」で販売する熊本のうまいもの

九州沖縄フェア
実施期間：2026年2月17日（火）～3月16日（月）
実施箇所：NewDays・NewDays KIOSK　全店舗
主なおすすめ商品：⑴イチ推し！ ❝お肉❞商品と ❝フルーツ❞商品
　　　　　　　　　⑵佐賀県産「さがびより」使用おにぎり
　　　　　　　　　⑶沖縄黒糖とのコラボ商品
　　　　　　　　　⑷ヨーグルッペとのコラボ商品
　　　　　　　　　　※ヨーグルッペは南日本酪農協同株式会社の登録商標です
　　　　　　　　　⑸各県自慢の ❝うまいもの❞

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

