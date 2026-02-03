九州と沖縄を一気に攻略できるNewDaysのフェア強すぎ。鬼うまアイス「ブラックモンブラン」、「くまモン×鳥獣戯画コラボエコバッグ」も！

JRの駅を利用するときによくお世話になるNewDays。東京土産などを売っていたりと、コンビニとは少し異なる品揃えがユニークです。

そんなNewDaysで、「九州沖縄フェア」がスタート。各県自慢の肉を使ったグルメ、南国感漂うフルーツを使ったスイーツなど、さらに各県選りすぐりの「うまいもの」までが揃っていて、ちょっぴり旅気分が味わえそうです。

どれも美味しそうすぎる

2月17日（火）から、NewDaysとNewDays KIOSKで「九州沖縄フェア」を開催します。

霧島黒豚ベーコンのB.L.T.サンド

￥380

霧島黒豚のショルダーベーコンの旨味、シャキシャキ食感のレタス、フレッシュトマトが楽しめます。

平焼き鹿児島黒豚カレーパン

￥155

※3月10日発売

鹿児島黒豚カレーフィリングを包んで粉チーズをトッピング。

マンゴークリーム大福

￥195

沖縄県産マンゴーピューレを使用したマンゴーソースとマンゴークリームを大福生地で包みました。

ほかにも各県のおいしいグルメが大集合。私の好きなアイス、ブラックモンブランも販売するとのことで楽しみ！

九州沖縄フェア

実施期間：2026年2月17日（火）～3月16日（月）

実施箇所：NewDays・NewDays KIOSK 全店舗

主なおすすめ商品：⑴イチ推し！ ❝お肉❞商品と ❝フルーツ❞商品

⑵佐賀県産「さがびより」使用おにぎり

⑶沖縄黒糖とのコラボ商品

⑷ヨーグルッペとのコラボ商品

※ヨーグルッペは南日本酪農協同株式会社の登録商標です

⑸各県自慢の ❝うまいもの❞