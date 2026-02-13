東京土産の新星あらわる！皇居から採れたはちみつを使った羊羹なんて家族が喜びそう

東京に縁のある素材やコトから生まれたブランド「トーキョー・オリジナルス」。12月に誕生したばかりということもあって、知る人ぞ知るブランドです。

2月はいくつかの新商品が登場したとのことで、まとめてご紹介！ 「東京土産」としてもおすすめです。

和菓子も洋菓子もラインアップ

東京駅を中心に展開する土産セレクトショップ「HANAGATAYA」で、「トーキョー・オリジナルス」の新商品を販売中です。

ひとくち煉羊羹（銀座はちみつ/小豆/黒糖）

￥2,376（税込）

内容量：7本入（銀座はちみつ/小豆/黒糖）

発売日：2月20日(金)

榮太樓の職人が手がける「ひとくち煉羊羹」。北海道産小豆と沖縄県産の黒糖、そして銀座のビル屋上で採蜜された希少な蜂蜜「銀座はちみつ」を使用。皇居、浜離宮、日比谷公園の花々や木々からとれた蜂蜜です。

さくら手づくり最中

￥2,376（税込）

内容量：5本入

発売日：2月20日(金)

国産もち米を使ったさくらの形の種と、北海道産小豆をふっくらと炊き上げた粒あんがベストマッチ。いつでもサクサクの香ばしさが楽しめるように、種と餡が別々になっているのもうれしい。

ミルクチョコレートバー

￥972（税込）

内容量：1個

発売日：2月5日(木)

アートキャンディショップ「PAPABUBBLE」が手掛けたチョコレートバー。ミルクチョコレートのガナッシュにフィアンティーヌを混ぜ合わせ、食感にアクセント。ラズベリーとレモンのマシュマロの爽やかな酸味も効いています。

紅茶フィナンシェ

￥1,480（税込）

内容量：6個入り

発売日：2月5日(木)

フードトラックから始まった「uRn.chAi&TeA」は、チャイで知られるお店。フィナンシェには、オリジナルブレンドティー「EMMA」を混ぜ込んでいます。ダージリンとキームンをベースに柑橘のベルガモット、華やかなローズや可憐なラベンダーの花の香りを活かした人気のブレンドティーの風味です。

トーキョー・オリジナルス

東京駅取り扱い店舗：HANAGATAYA東京南乗換店、HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店