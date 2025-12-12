カプコンは12月12日、本日開催された「The Game Awards 2025」にて「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）］の最新トレーラーを公開した。

本作の発売日は2026年2月27日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版は8990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

公開された映像の中では歴戦のエージェント、レオン・S・ケネディが第2の主人公＝プレイアブルキャラクターとして登場することが明かされている。

初めて生物災害＝バイオハザード事件に遭遇し、極限状況へと巻き込まれてゆく主人公グレース・アッシュクロフトとともに直面する“恐怖”。そして、幾多の死地を潜り抜けてきたレオンで敵を薙ぎ払う”爽快なアクション“。

『バイオハザード レクイエム』のゲームプレイは、あなたの精神（こころ）を激しく揺さぶることだろう。ぜひ、あなたも2人の主人公とともにサバイバルホラーの新たな幕開けを目撃しよう。

▼3rd Trailer

https://youtu.be/-uBLiITJBEw

■『バイオハザード レクイエム』ゲーム概要

『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する、震え慄く恐怖と、歴戦のエージェント・レオンとともに死を打ち倒す爽快感――。

二人で対をなすゲーム体験、そして、二人を中心に渦巻くドラマが、プレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。

■『バイオハザード レクイエム』ストーリー

アメリカ各地で発生する連続変死事件。とある廃ホテルで新たな変死体が発見された――。

捜査を任ぜられたのはグレース・アッシュクロフト。8年前に同じホテルで母親を失ったFBI分析官だ。彼女は過去を乗り越えるべく現場へと向かう。

時を同じくしてこの変死事件を追う歴戦のエージェント、レオン・S・ケネディ。廃ホテルで警官が失踪したと連絡を受けた彼も、現場へ急行することに。

一つの事件を通して、二人の運命は交錯し、やがて世界を震撼させた生物災害“ラクーン事件”に隠された真実へと繋がってゆく。

忌まわしき記憶、そして忌むべき災厄の"鎮魂"は果たして叶うのだろうか。

■登場キャラクター

●グレース・アッシュクロフト

FBI分析官。推理や分析など専門のフィールドでは並外れた集中力と洞察力を発揮する。母親を失った事件の影響から内向的で、仕事に没頭するのが彼女の日常だ。廃ホテルで起こった変死事件調査のため、単独で街へ向かう。

●レオン・S・ケネディ

かつての“ラクーン事件”の生還者の一人。強い正義感と高い身体能力をあわせ持ち、数々の「バイオハザード」事件を生き抜いてきた。対バイオテロ組織DSOに所属するエージェントとして、連続する変死事件の調査に赴く。

■新規スクリーンショットも多数公開！

■デラックスエディションの製品情報を更新！

ゲーム本編に加え、さまざまなコンテンツを習得した「デラックスキット」同梱のお得なセット「デラックスエディション」。「デラックスキット」に含まれる追加コンテンツを一挙に紹介しよう。

【デラックスキット内容物】

・グレース コスチューム「DIMITRESCU」

・レオン コスチューム「RE4」

・レオン コスチューム「APOCALYPSE」

・グレース コスチューム「FILM NOIR」

・レオン コスチューム「FILM NOIR」

・画面フィルター「APOCALYPSE」

・画面フィルター「FILM NOIR」

・S&S M232 武器スキン「APOCALYPSE」含む、武器スキン4点

・ラクーン君のチャーム

・DSOエンブレムのチャーム

・サウンドカスタム「RACCOON CITY CLASSIC」

・ファイル「1998年の置き手紙」

予約した人には、限定特典としてグレース コスチューム「APOCALYPSE」をプレゼント。ぜひ予約してみてはいかがだろうか。

※限定特典はゲーム内のプレイで入手することは出来ません。またこれらのDLCは後日販売される可能性がございます。

※限定特典は主人公グレースの見た目のみを変更するものです。

■「ポルシェ」とのコラボレーションが決定！

『バイオハザード レクイエム』が、数十年にわたり世界中の自動車ファンを虜にしてきた自動車メーカー「ポルシェ」とコラボレーション！ 本作のダークな世界観に溶け込む、世界にたった一台の「Porsche Cayenne Turbo GT」が誕生しました。”パフォーマンス”と”サバイバル”を核にデザインされたこのカスタムSUVは、主人公レオンの愛車として劇中に登場します。

●PORSCHE

1948年、初めてポルシェの名を冠したスポーツカーが世界に披露された。それ以来、ポルシェは、色褪せないデザインと先進のドイツ工学、そして最先端のパフォーマンスを融合させた数々の名車を生み出し、伝説を築いてきた。2002年には当時最もダイナミックなSUV「Porsche Cayenne」を発表し、SUVセグメントを永遠に再定義した。

そして2022年、ポルシェ史上最強のSUV「Porsche Cayenne Turbo GT」が登場。このモデルは、ニュルブルクリンク北コースでSUVの新たなラップレコードを樹立し、スポーツカーだけに許されたベンチマークである「8分未満」でサーキットを完走している。

■30周年を祝う特別なパッケージ『バイオハザード 30th Special Pack』が2026年2月27日発売！

第1作が1996年に発売され、2026年3月には30周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。最新作『バイオハザード レクイエム』と『バイオハザード7 レジデント イービル』『バイオハザード ヴィレッジ』の3タイトルをセットにしたオトクなパッケージ『バイオハザード 30th Special Pack』を、PlayStation 5とNintendo Switch 2へ向けて発売、30周年を祝した特別な装丁でお届けする。

※Nintendo Switch 2へ向けては、ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」も2026年3月31日まで販売いたします。

【同梱内容】

・『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』

・『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』

・『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』

【製品情報】

製品名：バイオハザード 30th Special Pack

ジャンル：サバイバルホラー

対応プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2

発売日：2026年2月27日予定

価格：

パッケージ版：1万5389円

ダウンロード版：1万3990円 ※Nintendo Switch 2のみ発売

CERO：Z（18才以上対象）

さらに、PlayStation 5に向けてはパッケージ版『バイオハザード 30th Special Pack Vol.2』も発売。セット内容は『バイオハザード RE:2』と『バイオハザード RE:3』『バイオハザード RE:4』の3タイトル。リメイクの名作と名高い3作品を特別な装丁に収めてお届けする。

これからシリーズに挑む人はもちろん、コレクションにもおススメのパッケージ。とびきりの“恐怖”と、それに打ち勝つカタルシス。サバイバルホラーの神髄が味わえる作品たちだ。シリーズの軌跡を存分に楽しもう。

【同梱内容】

・『バイオハザード RE:2 Z Version』

・『バイオハザード RE:3 Z Version』

・『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション Best Price』

【製品情報】

製品名：バイオハザード 30th Special Pack Vol.2

ジャンル：サバイバルホラー

対応プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年2月27日予定

価格：

パッケージ版：7689円 ※パッケージ版のみ発売

CERO レーティング：Z（18才以上対象）

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

© Nintendo

©CAPCOM

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。