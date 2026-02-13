98%が「うちの会社の近くにも欲しい！」街角リフレッシュキャビンが大手町で実証実験、250円で集中力復活！

働き方の多様化でリモートワークが取り入れられたり、ウェルビーイングの意識の高まりからビル街にリフレッシュ空間が作られたりと、私たちの働き方は常に進化しています。

そんな中、大手町仲通りで実施されている「まちまるごと実証実験 by TMIP」で、移動設置可能なマルチパーパス空間を使ったリフレッシュ空間を提供中。どういうことなのか行ってみないと分かりませんが、ワーカーのための最新技術が体験できそうです。

より良い働き方のための実証実験

3月27日（金）まで、大手町仲通りで「まちまるごと実証実験 by TMIP」として、移動設置可能なマルチパーパス空間「WELL Cabin OFFMO（オフモ）」を活用したサービス実証実験を行っています。

通りに期間限定で「WELL Cabin OFFMO（オフモ）」を設置し、3つのサービスを提供中。オフィスビル内にとどまらず都市空間全体を活用したウェルビーイングな働き方の実現を目的とした実証で、15分250円から（一部サービスは15分500円から）とお手頃なので、試しにちょっと体験してみても良さそうです。

移動設置可能な空間を活用したサービス実証

実証期間：2026年2月24日（火）～3月27日（金）

実施時間：9:00～18:00（※土日祝除く）

実施場所：大手町フィナンシャルシティ 仲通り

検証内容：① 有償サービスとしての利用動向・価格受容性の検証

② 実運用を想定したオペレーション検証

③ 都市空間における展開可能性の検討

金額：15分￥250～（一部サービスは15分￥500～）