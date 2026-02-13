ケーブルいらずで“ピタッと充電”が外出先の正解 BelkinのQi2対応モバイルバッテリー

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

背面にくっつけるだけで

バッテリーの不安を解消

スマートフォンを充電したいと思うタイミングは、日々の中で無数にあるもの。バッグの中で絡まるケーブル、コンセントの位置を気にしながらの充電……そんな小さなストレス減らしてくれるのがBelkinの「Qi2 15W モバイルバッテリー5000mAh」です。Amazonで6,555円で購入できます。

Qi2規格に対応したワイヤレスモバイルバッテリーで、対応するiPhoneなどにマグネットでピタッと吸着し、そのままワイヤレス充電が可能。ケーブルを挿す手間がなく、位置ズレによる充電効率の低下を抑えながら、最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現しています。

容量は5000mAh。通勤や外出時の「もう少しだけ持たせたい」というシーンにちょうどいいサイズ感で、バッグやポケットにも収まりやすいですね。動画視聴やナビ使用、ゲームプレイなどでバッテリー残量が心もとないときでも、背面に装着するだけで自然に充電が始まる手軽さが魅力。

USB-Cポートも備えているため、有線での充電にも対応（最大12W出力）。ワイヤレスと有線をシーンに応じて使い分けられる柔軟さは、日常使いはもちろん出張や旅行でも心強いポイント。

モバイルバッテリー本体にキックスタンドが付いているので、「充電できるスマホスタンド」としても使えるところが心憎いですね。

「モバイルバッテリーは持っているけれど、ケーブルが面倒で……」という人なら、このQi2対応モデルを試してほしいところ。スマートフォンに装着するだけという直感的な使い勝手は、一度体験すると手放せなくなるかも。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。