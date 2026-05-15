Switch 2を持ち出すならコレ！ 充電・収納・スタンドまで入ったBelkinケースが便利すぎる
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Switch 2を持ち出すなら、ケースにも“電力”がほしい
Nintendo Switch 2が値上げされる……という話を聞いて「ええい、今のうちだ！」と勢いよく買った人もいるでしょう。せっかく手に入れたなら、家のテレビ前だけに置いておくのはもったいない。通勤・通学、旅行、帰省、ちょっとした外出先にも持ち出して遊びたい。そんな“買ったからには遊び倒すぞ”派にピッタリなのが、Belkinのバッテリー付き収納ケースです。
BelkinのNintendo Switch2 対応 バッテリー付き収納ケースは、Nintendo Switch 2を持ち運ぶためのケースに、10,000mAhのモバイルバッテリーを合体させたアイテムです。
つまり、守るだけではありません。電気もまかないます。ちなみにAmazonでは参考価格12,990円のところ、11%オフの11,551円で購入できます（5月15日現在）。
30Wの急速充電に対応し、Nintendo Switch 2を最大1.5回分フル充電できるとうたわれています。移動中、旅行中、帰省中、あるいは「ちょっとカフェで遊ぶだけ」のつもりが長期戦になったときにも、バッテリー残量の赤い表示に心を削られにくいのが魅力です。
収納ケースなのに、ゲームカードも小物もまとめて面倒を見る
ケース内部には、最大12枚のゲームカードを収納できる専用ホルダーを搭載。さらに、AirTagなどのスマートトラッカーを入れられるポケットも備えています。
ゲーム機本体、ソフト、ちょっとした小物、そして「どこに置いたっけ」対策までまとめて面倒を見る仕様です。なんだこの段取りのよさ、旅慣れた人のスーツケースか。
本体を保護するケースとしても、EVAハードケースを採用した耐衝撃仕様。カバンの中でほかの荷物とガチャガチャしがちな携帯ゲーム機を、しっかり包んで持ち運べます。Switch 2を裸でカバンに突っ込むのは、さすがにワイルドが過ぎるので、こういうケースに収納するほうがかなり現実的です。
スタンドにもなるモバイルバッテリーで外でも即プレイ環境
付属のモバイルバッテリーには、角度調整が可能なスタンド機能も搭載されています。ケースから取り出して、置いて、充電しながら遊ぶ。ここまで来ると、ただの収納ケースというより、持ち運べる小さなゲーム基地。出先でテーブルがあれば、そこがもうミニプレイルームになります。
USB Type-Cポートは入出力に対応し、スマートフォンへの同時給電やパススルー充電にも対応。ケース前面のインジケーターでバッテリー残量も確認でき、ボタン操作で機内モードにも切り替えられます。
Switch 2をよく外に持ち出す人、旅行や出張先でも遊びたい人、そして「充電器どこだっけ？」を毎回やっている人には、かなり刺さるアイテムでしょう。ケース、バッテリー、スタンド、収納をひとまとめにした“全部入り感”が、とにかく楽しい収納ケースです。
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